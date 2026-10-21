Liga MX Femenil Apertura 2026: ¿Quién manda en la tabla tras la Jornada 11? Geyse rompe récord de goles

América ocupa la primera posición del Grupo B con 28 unidades, producto de nueve victorias, un empate y una derrota. (Fotos: IA / Liga MX Femenil)

¡Hay goles, récords y una pelea por los primeros lugares! La Liga MX Femenil concluyó la Jornada 11 del Apertura 2026 con Monterrey y América al frente de sus respectivos grupos, mientras equipos como Tigres, Guadalajara y FC Juárez buscan mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación.

La fecha también tuvo una protagonista brasileña: Geyse da Silva, delantera de las Águilas, quien consiguió una nueva marca en el futbol mexicano tras anotar ante Pachuca.

Tabla de la Liga MX Femenil tras la Jornada 11: ¿Quién va en primer lugar?

Al momento, están clasificados a la Liguilla América, Tigres y Rayadas; mientras que Chivas prácticamente amarró su lugar.

La tabla de posiciones de la Liga MX Femenil 2026 tiene a Rayadas de Monterrey como líderes del Grupo A, con 30 puntos, después de vencer 1-0 a Cruz Azul gracias a un gol de la estadounidense Aerial Chavarin.

Detrás del Monterrey aparecen Tigres, con 28 unidades, y FC Juárez, con 24. Las Amazonas derrotaron 2-0 a Querétaro, mientras que las Bravas consiguieron una victoria de 2-1 en su visita al Atlético de San Luis.

Monterrey lidera el Grupo A de la Liga MX Femenil con 30 puntos después de 11 jornadas del Apertura 2026. (Foto: EFE/ Miguel Sierra).

En el Grupo B, América Femenil ocupa el primer lugar con 28 puntos, luego de superar 2-1 a Pachuca. Le sigue Guadalajara (24 unidades), que goleó 7-0 al Necaxa.

Pumas también sumó tres puntos con su victoria de 1-0 ante Atlas, resultado que le permite conservar la cuarta posición de su sector. Entre los otros resultados de la fecha, Puebla empató 1-1 con Tijuana, Santos Laguna igualó sin goles frente a Toluca y León derrotó 2-0 al Atlante.

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo B

PJ: partidos jugados; G: ganados; E: empates; P: perdidos; DG: diferencia de goles. Tabla correspondiente a la Jornada 11.

¿Cómo va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil? Geyse rompe récord

¡Once partidos y once jornadas con gol! Geyse da Silva encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 con 17 anotaciones, una cifra que también le permitió establecer un récord en la Liga MX Femenil.

La delantera del América marcó en cada uno de los primeros 11 encuentros del campeonato y superó la marca de Charlyn Corral, futbolista de Pachuca que había conseguido anotar durante 10 partidos consecutivos en el Clausura 2024.

La brasileña firmó cuatro goles contra Necaxa y dobletes frente a Cruz Azul, Pumas y León. A estos se suman siete anotaciones repartidas en los otros encuentros, incluida la que consiguió ante Pachuca en la Jornada 11.

En la clasificación de máximas goleadoras de la Liga MX Femenil, la venezolana Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, ocupa el segundo puesto con 14 tantos, mientras que la francesa Eugénie Le Sommer, de Toluca, aparece en el tercero con nueve.

Tabla de goleo del Apertura 2026 tras la Jornada 11

Próximos partidos del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil: ¿Cuándo se juega la Jornada 12?

¡Se viene el Clásico Regio! La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se disputará del viernes 23 al lunes 26 de octubre, con nueve encuentros que incluyen el enfrentamiento entre Tigres y Monterrey, los dos primeros lugares del Grupo A.

Este es el calendario completo de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil 2026, con fechas y horarios del centro de México:

Antes del inicio de la Jornada 12, Atlas y León tienen pendiente un partido correspondiente a la Jornada 10, programado para el jueves 22 de octubre a las 7:06 p.m. Este encuentro permitirá que ambos equipos completen sus 11 partidos disputados, ya que llegan con un juego menos que el resto de los clubes.

Con información de EFE.