Real Madrid vs RB Leipzig : ¿Dónde ver la jornada 3 de la Champions League?

Real Madrid vs RB Leipzig es uno de los 9 partidos de la Champions League en el segundo día de la jornada 3. (Foto: Shutterstock/realmadrid/rbleipzig)

El Real Madrid busca mantener su paso perfecto cuando reciba al RB Leipzig en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto merengue suma dos victorias en sus primeros compromisos, mientras que el equipo alemán intentará recuperarse de una goleada que aumentó la presión.

La previa llega marcada por la buena racha de resultados del Madrid, quien viene de vencer a la Roma 4-3 luego de darle la vuelta en el marcador. Mientras que el Leipzig viene tablas, perdió su primer encuentro y ganó el segundo.

Real Madrid busca su tercera victoria en la Champions League, esta vez quiere los tres puntos y derrotar al Leipzig. (Foto: EFE) (SERGIO PEREZ/EFE)

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO?

El partido entre el Real Madrid y el RB Leipzig, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League 2026-2027, se jugará el miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido será a través de una plataforma de streaming.

¿Cómo llega el Real Madrid a la jornada 3 de la Champions League?

El Real Madrid llega con la intención de prolongar su buen inicio en el torneo europeo. El equipo dirigido por José Mourinho ganó sus dos primeros partidos de la fase de liga, ante el Inter de Milán y la Roma, por lo que una victoria frente al Leipzig le permitiría alcanzar nueve puntos de nueve posibles.

El conjunto blanco también viene de imponerse al Sevilla por 4-1 en LaLiga, un resultado que reforzó su confianza antes de afrontar una semana exigente. Tras recibir al equipo alemán, el cuadro merengue tendrá en el horizonte el clásico frente al FCB Barcelona.

Uno de los nombres que concentra la atención es Vinícius Júnior. El brasileño estará disponible para el encuentro europeo mientras cumple una sanción de cuatro partidos en LaLiga por la tarjeta roja que recibió ante el Villarreal.

Mourinho destacó la importancia de que el delantero tenga minutos en la Champions League, una competición en la que puede mantenerse activo mientras no pueda jugar en el campeonato español.

En cuanto a la alineación, el cuerpo técnico también deberá valorar el desgaste de los jugadores y las alternativas para acompañar a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el ataque. Yan Diomande aparece como una de las opciones después de su actuación ante el Sevilla.

Mbappé lidera la ofensiva en el Real Madrid.[Fotografía. EFE]

¿Cómo llega el RB Leipzig al partido contra el Real Madrid?

El RB Leipzig afronta la visita al Santiago Bernabéu después de caer por 6-1 frente al Bayern Múnich en la Bundesliga. La goleada generó críticas hacia el entrenador Martín Demichelis, especialmente por algunas decisiones en la alineación y la elección de los jugadores titulares.

El resultado también aumentó la presión sobre el técnico argentino, quien necesita una respuesta de su equipo en un escenario complicado.

Partidos de la Champions League del miércoles 21 de octubre: horarios y dónde verlos en México

La jornada 3 de la fase de liga tendrá nueve encuentros este miércoles. Los partidos comenzarán a las 10:45 horas y continuarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Resultados de la jornada 3 de la Champions League 2026

Los nueve partidos del día uno de la jornada 3 de la Champions League se jugaron el pasado 20 de octubre. Entre los resultados destaca la voltereta del Liverpool al Villarreal y la derrota del FCB Barcelona ante el PSG. Así quedaron los encuentros: