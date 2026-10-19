Federación Portuguesa inhabilita a Cristiano Ronaldo pero podría jugar en la próxima Fecha FIFA

La sanción de Cristiano Ronaldo se cumplirá antes de los próximos partidos de Portugal (Foto: EFE).

El futbolista Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la Selección de Portugal debido a desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus, según anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

De este modo, Cristiano recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que contempla una pena de entre uno y seis meses por abandonar la actividad con las selecciones, aunque en este caso la sanción máxima en este caso se hubiera reducido a tres meses, ya que el delantero admitió su culpa.

Además, el exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al-Nassr saudí, quedó suspendido automáticamente el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración. Por lo tanto, ya cumplió 19 días de sanción y solo le quedan 11 por delante.

De acuerdo con Cristian Ronaldo, le molestó que el entrenador lo pusiera a calentar sin meterlo (Foto: EFE).

¿Cuándo podría regresar Cristiano Ronaldo a jugar con la Selección de Portugal?

Aunque fue teóricamente suspendido, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League, programados para los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Tanto el capitán como el seleccionador de Portugal habían dejado previamente abierta la posibilidad de su regreso.

Según el comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán de la selección portuguesa “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar” la concentración el pasado 30 de septiembre.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado” en la concentración.

Por su parte, Proença admitió en una aparición pública posterior al pleito que tanto el jugador y el entrenador, así como los directivos, estaban dispuestos a volver a trabajar juntos.

“Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre”, expresó el directivo.

La Federación Portuguesa expresó su deseo por ver de vuelta a Cristiano Ronaldo (Foto: AP).

¿Por qué sancionaron a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal?

El futbolista, de 41 años, abandonó la concentración de la selección portuguesa por sus diferencias con Jorge Jesus, después de no haber sido alineado en el partido contra Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre, que terminó con marcador de 1-2 en contra de los lusitanos.

Según Cristiano, el motivo de su enfado fue que Jesus lo hizo calentar durante media hora después de prometerle actividad en el encuentro, pero finalmente no lo hizo ingresar al campo.

Ronaldo aceptó que no actuó de la mejor manera, por lo que sabía que era acreedor a una sanción. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de regresar a su selección nacional.

“No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”, expresó el ‘Bicho’ en un comunicado en que contó su versión de la historia.

Con información de EFE.