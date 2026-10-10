Portugal suspende a Cristiano Ronaldo tras abandonar a la Selección: ‘Se inició un proceso disciplinario’

Antes de la sanción de la Federación de Portugal, Cristiano Ronaldo pidió disculpas por la manera en la que actuó a través de un comunicado. (Foto: Xinhua)

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo y determinó una nueva suspensión preventiva. El procedimiento fue declarado urgente y quedó en manos del órgano encargado de investigar posibles infracciones.

La decisión se produce después de que el ‘CR7’ abandonara la concentración de la Selección de Portugal el 30 de septiembre, luego de un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus. El conflicto comenzó durante el partido contra Noruega, cuando Ronaldo calentó durante el segundo tiempo, pero no ingresó al terreno de juego.

El capitán de Portugal sostuvo que el entrenador no cumplió con lo que habían acordado sobre su participación. Días después, publicó su versión de los hechos, ofreció disculpas por marcharse del equipo y reconoció que debía asumir las consecuencias de su decisión.

¿Qué dijo el Comité Disciplinario sobre Cristiano Ronaldo?

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que el procedimiento contra Cristiano Ronaldo comenzó el 9 de octubre. El expediente busca determinar si los hechos denunciados tienen relevancia disciplinaria.

“Se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tras una decisión de la Sección No Profesional tomada el 9 de octubre de 2026″, señaló el organismo, de acuerdo con El País, quien tuvo acceso al comunicado.

Este también establece un cambio en la situación del futbolista. Ronaldo ya estaba sujeto a una suspensión preventiva automática por abandonar la concentración, pero la federación determinó una suspensión preventiva no automática al iniciar formalmente el procedimiento.

Cristiano Ronaldo se encuentra suspendido tras abandonar la concentración. (Fotografía. EFE)

La FPF indicó que el expediente fue remitido el 10 de octubre al Comité de Instrucción Disciplinaria, encargado de continuar con la investigación. También determinó que la documentación del caso no se publique hasta que termine el proceso.

La medida no equivale todavía a una sanción definitiva. La comisión deberá examinar los hechos antes de que se conozca una resolución sobre las posibles consecuencias disciplinarias para el capitán portugués.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

El desacuerdo entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus surgió durante el partido contra Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo. El delantero aseguró que el seleccionador le había dicho que jugaría alrededor de 30 minutos, pero, aunque calentó durante media hora, no entró al campo.

“Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, escribió Ronaldo en el comunicado que publicó en sus redes sociales.

El futbolista también cuestionó la actitud del técnico después del encuentro. Según su versión, ambos habían hablado sobre lo ocurrido y acordado cómo se abordaría el asunto ante los medios, pero las declaraciones posteriores no correspondieron con lo que esperaba.

“No tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me había mostrado”, afirmó el deportista.

Ronaldo decidió marcharse de la concentración el 30 de septiembre. Más tarde reconoció que no debió actuar de esa manera, pidió disculpas a sus compañeros y a la afición, y aceptó que su comportamiento podía tener consecuencias.

¿Qué ha dicho Jorge Jesus, DT de Portugal, sobre Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesus evitó entrar en una discusión pública con Cristiano Ronaldo después de que el delantero lo acusara de incumplir su palabra. Cuando los periodistas le preguntaron por el comunicado del jugador, el seleccionador confirmó que lo había leído, pero no respondió a los señalamientos.

“Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo, en la Selección Nacional”, declaró para los medios. Ante la insistencia de los reporteros, el técnico añadió: “No tengo nada más que decir”.

Cristiano Ronaldo estuvo en la banda durante el último partido de Portugal. (Foto: EFE) (CORNELIUS POPPE/EFE)

Por el momento, la federación continúa con el procedimiento disciplinario, mientras la versión de Ronaldo y la respuesta de Jesus mantienen el foco en el desacuerdo que precedió a la salida del capitán. La resolución del expediente determinará las consecuencias que tendrá el caso para el futbolista.

Con información de EFE y AP.