¡Clásico Tapatío y revancha de final! ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX?

Chivas y Atlas buscarán en el Clásico Tapatío estar en la lucha por el liderato general. (Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT)

Después del ‘papelón’ de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA, la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX promete una cartelera digna de la Liguilla, con enfrentamientos como el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas.

Los rojinegros llegan en el sexto lugar con 17 puntos, apenas uno menos que Guadalajara, tercero de la clasificación, por lo que una victoria les permitiría acercarse a los líderes de cara a la recta final del torneo.

La jornada también tendrá un enfrentamiento entre 2 de las plantillas más destacadas del campeonato. Las ‘Águilas’ del América recibirán a Monterrey en el Estadio Banorte, con la posibilidad de superar al Toluca en la lucha por el liderato general, mientras que los dirigidos por Matías Almeyda buscarán meterse de lleno en la zona de clasificación.

El cierre estará a cargo de Pumas y Cruz Azul, protagonistas de la última final de la Liga MX, que volverán a enfrentarse en el Estadio Olímpico Universitario. La ‘Máquina’ buscará mantenerse en los puestos de Liguilla, mientras que los universitarios intentarán recuperar terreno después de un inicio irregular.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX del Apertura 2026?

La Jornada 11 de la Liga MX se jugará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con 9 encuentros a lo largo del fin de semana. Entre ellos destacan el Clásico Tapatío, América-Monterrey y Pumas-Cruz Azul.

Estos son los horarios y canales de transmisión en México, de acuerdo con la programación disponible. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro del país.

La actividad comenzará en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla, noveno con 14 puntos, recibirá a León, quinto con 17 unidades. Los esmeraldas tendrán la oportunidad de acercarse a los primeros lugares, mientras que la ‘Franja’ buscará mejorar su posición en la clasificación.

Más tarde, Tigres enfrentará al líder Toluca en uno de los partidos más atractivos del viernes. Los universitarios, dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, ocupan el lugar 15 con apenas 10 puntos y necesitan una victoria para cambiar el rumbo de su temporada.

En contraste, los ‘Diablos Rojos’ de Antonio Mohamed suman 20 unidades y cuentan con Paulinho, Helinho y Alexis Vega entre sus principales referentes ofensivos. Tigres podría recuperar al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien anotó durante su participación con la selección de su país en la Fecha FIFA.

¡Clásico Tapatío a la vista! América busca arrebatarle el liderato a Toluca ante Rayados en la Jornada 11 de Liga MX

El sábado comenzará con 2 encuentros simultáneos. FC Juárez, último de la clasificación con apenas 3 puntos, recibirá a Xolos de Tijuana, octavo con 14 unidades. Mientras que Querétaro buscará defender su sorpresivo cuarto lugar en la tabla general ante Atlante, que ocupa la posición 14 con 11 puntos.

Después llegará uno de los encuentros más esperados del fin de semana. Atlas y Chivas disputarán el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, con apenas un punto de diferencia entre ambos.

El ‘Rebaño Sagrado’ buscará recuperarse de la derrota que sufrió ante Querétaro antes de la Fecha FIFA, así como del empate frente al América en el Clásico Nacional, donde dejó escapar la victoria en los últimos minutos del encuentro.

La actividad sabatina terminará con América vs. Monterrey, un encuentro que podría tener consecuencias importantes en la lucha por el liderato. Las ‘Águilas’ llegan después de golear a Necaxa en la jornada anterior, mientras que Rayados regresará al Coloso de Santa Úrsula tras sufrir una derrota por 4-2 ante Atlante.

Chivas Chivas tratará de recuperarse del descalabro que sufrió ante Querétaro en la última jornada. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

Pumas quiere revancha ante Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX

El domingo, Atlético de San Luis recibirá a Santos Laguna en un duelo entre equipos de la parte baja de la clasificación. Los potosinos ocupan el lugar 13 con 12 puntos, mientras que los ‘Guerreros’ son decimosextos con 10 unidades.

Posteriormente, Pachuca enfrentará a Necaxa con Salomón Rondón como líder de goleo del Apertura 2026. El venezolano acumula 10 anotaciones y llega al encuentro después de cumplir 20 años como futbolista profesional. Enfrente tendrá a Julián Carranza, delantero de los ‘Rayos’, quien suma 6 goles.

La jornada concluirá con Pumas vs. Cruz Azul, una reedición de la final del Clausura 2026. Los universitarios ocupan el duodécimo lugar con 12 puntos y necesitan una victoria para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que la ‘Máquina’ es séptima con 16 unidades.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llega después de rescatar un empate 3-3 ante Toluca, gracias a un doblete de Gabriel ‘Toro’ Fernández, mientras que Pumas buscará recuperarse de la derrota que sufrió como local frente al Atlético de San Luis.

Pumas tratará de mantener sus esperanzas de clasificar a Liguilla cuando enfrente a Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cómo marcha la tabla general de la Liga MX del Apertura 2026?

Toluca y América encabezan el Apertura 2026 con 20 puntos, aunque los ‘Diablos Rojos’ ocupan el primer lugar por diferencia de goles.

Las Chivas de Guadalajara aparece tercero con 18 unidades, seguido de Querétaro, León y Atlas, los 3 con 17 puntos. Cruz Azul es séptimo con 16 y Tijuana completa los primeros 8 lugares con 14.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX?

El venezolano Salomón Rondón domina la clasificación de goleadores con 10 anotaciones en 808 minutos, una ventaja de 4 tantos sobre sus perseguidores más cercanos. Henry Martín, del América; Julián Carranza, de Necaxa, y Óscar Estupiñán, de FC Juárez, comparten el segundo lugar con 6 goles cada uno.