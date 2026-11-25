Inés Gómez Mont fue arrestada en EU a finales de octubre debido a problemas migratorios. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de México solicitó la extradición de Inés Gómez Mont a España, luego de que la exconductora de televisión salió de Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias.

Recientemente se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que Inés Gómez Mont aceptó su salida voluntaria del país, pese a que en México enfrenta órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria explicó las razones por las cuales las autoridades estadounidenses decidieron trasladar al exconductora de ‘Ventaneando’ a España y expresó su inconformidad con esta decisión.

¿Por qué Inés Gómez Mont fue deportada a España?

Claudia Sheinbaum explicó que Inés Gómez Mont cuenta con la nacionalidad española y que, de acuerdo con la información de la que dispone el gobierno mexicano, la exconductora ingresó a Estados Unidos con un pasaporte de ese país.

La doble nacionalidad de Gómez Mont quedó asentada en una resolución del juez Jeffrey Kuntz, de la Corte para el Distrito Sur de Florida, quien también confirmó que la presentadora ingresó a territorio estadounidense sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021.

La exconductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ingresaron inicialmente a Estados Unidos con visas de turista en enero de 2021. Sin embargo, en julio de ese mismo año viajaron a Bahamas y regresaron a territorio estadounidense a bordo de una embarcación, sin que las autoridades migratorias inspeccionaran sus documentos.

La mandataria señaló que la detención de la presentadora de televisión respondió a cuestiones migratorias y no a las órdenes de aprehensión que existen en su contra en México.

“Como ella entra a Estados Unidos porque tiene también la nacionalidad española, con su pasaporte español, es deportada o la van a deportar a España”, explicó la presidenta.

¿México solicitó la extradición de Inés Gómez Mont a España?

Ante la decisión de las autoridades estadounidenses, Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano ya solicitó a España la orden de extradición de Inés Gómez Mont.

La presidenta cuestionó la actuación del gobierno de Estados Unidos, debido a que las autoridades de ese país tenían conocimiento de los delitos de los que es acusada la exconductora de televisión.

Al respecto, Sheinbaum anunció que su administración enviará una nota diplomática a Estados Unidos y recordó que México mantiene pendientes diversas solicitudes de extradición.

La mandataria pidió reciprocidad en la relación bilateral y recordó que, durante su administración, México entregó a 94 personas a las autoridades estadounidenses.

“Hay varios temas que tenemos pendientes de extradición, muchos que hemos estado solicitando a Estados Unidos. Entre ellos está Aortizapa, el juez de barandilla, que se lo pedí personalmente a Marco Rubio. Le dimos el expediente y, sin embargo, no ha sido extraditado. Entonces, sí es relevante este caso y vamos a hacer una nota diplomática.”

Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión en México. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo consiguió Inés Gómez Mont salir de Estados Unidos?

Inés Gómez Mont abandonó Estados Unidos el pasado 23 de noviembre, después de permanecer más de 3 semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La exconductora fue detenida el 30 de octubre en Miami, Florida, debido a irregularidades en su situación migratoria. De acuerdo con el DHS, Gómez Mont ingresó a territorio estadounidense el 13 de enero de 2021 con una autorización de estancia temporal que venció el 14 de abril de ese año.

Tras su detención, la defensa de la presentadora interpuso un recurso de habeas corpus para conseguir su liberación. Sin embargo, el 5 de noviembre, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó la petición debido a que no agotó los procedimientos legales disponibles ante las autoridades migratorias.

Como parte de su estrategia legal, la defensa de Gómez Mont tramitó un pasaporte ante el Consulado de España en Estados Unidos y solicitó un procedimiento acelerado de salida hacia territorio español.

La exconductora finalmente desistió de impugnar su detención y aceptó abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.

Inés Gómez Mont es buscada por las autoridades mexicanas desde 2021 debido a su presunta participación en una red de empresas fachada que habría efectuado operaciones con recursos públicos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) vinculan a la exconductora y a su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con un presunto esquema de desvío de más de 2 mil 900 millones de pesos.

Los recursos estaban relacionados con contratos que otorgó el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en 2016. Además, la exconductora enfrenta señalamientos por la presunta omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Desde septiembre de 2025, la FGR solicitó a las autoridades estadounidenses la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición.