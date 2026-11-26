El Observatorio General de Protestas es una organización privada que se dedica a recopilar, documentar y analizar movilizaciones sociales y huelgas en distintos países del mundo; es de origen brasileño. Ha tenido mucho trabajo durante este 2026. https://observatorio.reinehr.org/es/

Lo mismo en Francia que en Portugal e Italia, España, Alemania, Bélgica e Inglaterra, que en Albania, la India, Estados Unidos o México —47 países durante los tres últimos meses— se han registrado movilizaciones sociales de protesta, con un trasfondo semejante de insatisfacción en todas partes.

La mayoría de las causas son comunes: la principal es el alza en el costo de la vida atribuible, en parte, a la estúpida guerra de Trump contra Irán, que elevó los precios de casi todo; la inflación así provocada agravó la precariedad de la paga salarial, la escasez de oportunidades laborales y el consecuente descontento en muchos países.

A eso se agregan medidas de austeridad presupuestal de varios gobiernos (excepto en armamentismo) que los han llevado a promover reformas laborales y de pensiones, al mismo tiempo que recortes de gastos con el consecuente deterioro de servicios públicos de salud y educación.

Ese panorama se presenta ante la mirada de los jóvenes como falta de expectativas y de bajo atractivo de las oportunidades ocupacionales en las que pueden pensar, lo que exacerba su descontento; perciben, además, que la formación escolar que reciben ha perdido calidad y quizás vigencia ante los cambios tecnológicos.

Las manifestaciones habidas en México han sido de maestros opuestos a la reforma de pensiones del ISSSTE, de transportistas por inseguridad en las carreteras, de grupos contra las desapariciones forzadas y a favor de derechos sociales. La Marea Rosa está por realizar una marcha en defensa del INE.

En Colombia, Argentina, Chile y Ecuador, que tienen gobiernos derechistas, los motivos de protestas son los mismos: defensa de derechos laborales contra reformas en esa materia, rechazo a recortes a la educación universitaria y, en Argentina, además, contra la alta incidencia de feminicidios.

En Venezuela debería reinar la democracia y los derechos humanos, pero en vez de eso se han promulgado reformas a las pensiones, los salarios siguen bajísimos y las prometidas libertades políticas no llegan.

El alza del costo de la vida —aunada a la precariedad de empleos y salarios— es una de las puntas de la cadena de motivos de las manifestaciones de descontento social; la otra es la crisis de representación política.

Es interesante que las movilizaciones van conectando reivindicaciones de carácter económico con demandas de transformación en el ejercicio del poder político. El caso de Francia es el más ilustrativo.

Independientemente de sus particularidades, en el descontento social que se extiende por América, Europa y Asia se combinan dos grandes motivos: la insatisfacción con la concentración de la riqueza y los bajos ingresos laborales, y la desconfianza en los gobiernos, en los partidos políticos y en el visible poder de las élites económicas para influir en las políticas públicas a favor de sus propios intereses.

Un centenar de economistas, politólogos, abogados, sociólogos, filósofos e historiadores —entre los que figuran tres Premios Nobel— lanzaron hace unos días el manifiesto de París contra la oligarquía internacional de los milmillonarios.

Se refieren al “0.0001% más rico de la población mundial, unas 3 mil familias”, cuya riqueza equivale, según cifras del manifiesto, al 17% del PIB mundial.

Por su nombre sólo identifican a Elon Musk por la adquisición de Twitter (hoy X) y a Donald Trump, por los recortes de impuestos empresariales y el desmantelamiento de mecanismos de transparencia financiera.

Fuera de esos dos personajes, la oligarquía a la que se refiere el manifiesto de París es a los propietarios de grandes corporaciones multinacionales, cuyas decisiones económicas, tecnológicas y productivas tienen influencias de alcance mundial; se refiere a los magnates de periódicos, cadenas de radio y televisión, y plataformas de redes sociales que influyen en la formación de la opinión pública; a quienes financian campañas electorales, candidatos y organizaciones políticas y, por último, no por ser los menos importantes, a los magnates tecnológicos y desarrolladores de inteligencia artificial que tienen un control privado de información y recursos estratégicos que interesan a toda la humanidad.

Consideran los cien firmantes originales (invitan a firmar a cualquier persona en cualquier país) que es indispensable “un nuevo modelo de propiedad internacional” —no privada— “de las empresas de inteligencia artificial”, así como “la independencia de los medios de comunicación y la protección de los periodistas contra los riesgos de injerencia y censura”.

Son varias sus propuestas, entre otras la de “establecer hoy mismo una internacional democrática” y crear “un impuesto mínimo a los ultrarricos”.

Veremos si la fuerza de las motivaciones de las protestas sociales en países de tres continentes encuentra su expresión en las ideas de grupos con prestigio científico en el mundo, y alcanzan a tener capacidades políticas para avanzar hacia un concepto de progreso que articule el crecimiento económico y tecnológico con el bienestar social equitativo, con el saneamiento ambiental y con mejoras institucionales.