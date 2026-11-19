El viaje de la presidenta Sheinbaum a Shenzhen, China, para asistir a la Cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) interesa a México, pero sin duda, también es de elevado interés para el gobierno de Estados Unidos.

México está atrapado entre la intención del gobierno de Trump de reindustrializar EU —atrayendo a su territorio inversiones de México, Europa y Asia— y por la determinación de Washington de meter a nuestro país dentro del cinturón de su seguridad nacional.

El elemento económico de esa pinza ha hecho que baje el ritmo de nuevas inversiones extranjeras directas (IED) en nuestro país; en el primer semestre de este año se registraron cerca de 35 mil millones de dólares de IED, pero solamente 7.8% fueron nuevas, 13% menos que en el mismo semestre del año pasado.

Además, General Motors, Toyota y algunos fabricantes de autopartes, entre otros fabricantes transnacionales, han anunciado desde 2025 el traslado gradual y parcial o total de sus actividades a Estados Unidos, atraídas por subvenciones fiscales y protección arancelaria. Más que un evento temporal, parece estarse configurando una tendencia.

Reunida con los grandes empresarios en China, la presidenta Sheinbaum presentó los alcances de Plan México sobre la premisa política de que con ese país hay “principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”; es decir, el desarrollo de una nación no debe significar —como lo entiende ahora Washington— la caída ni el estancamiento de otra.

El núcleo de la presentación del Plan México fueron cinco compromisos de expansión en: capacidad de generación eléctrica nacional en 32 mil MW; 2 mil 500 km de nuevas vías férreas; modernización de carreteras y puertos marítimos; la edificación de 1 millón 800 mil viviendas como detonante directo de empleo y mercado interno, y una batería de medidas para facilitar la instalación de empresas e incentivar la integración de cadenas de proveedores regionales.

Los acuerdos que traiga la presidenta bajo el brazo con empresarios, corporaciones y gobierno de China que se refieran a inversiones y cooperación en tecnología, serán para Washington objeto de negociación y presiones a México, o de veto si percibe un posicionamiento de China que considere que pone en riesgo su seguridad nacional.

México es considerado esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, tanto en términos geopolíticos como militares; como cualquier imperio, la «seguridad nacional» estadounidense no es unívoca, no termina dentro de sus fronteras y tiene prioridad sobre cualquier otro tema en su política exterior.

Desde la perspectiva del Pentágono, la frontera mexicana es una dimensión de la defensa del territorio estadounidense. En julio de 2025, durante una reunión con mandos militares mexicanos, el jefe del Comando Norte, general de la fuerza aérea Gregory M. Guillot, calificó a México como parte esencial en la defensa de «América del Norte».

La Estrategia 2026 de Defensa Nacional de Estados Unidos señala, expresamente, en lo tocante a nuestro hemisferio, que México y Canadá deben colaborar para impedir que caravanas de migrantes y organizaciones criminales lleguen a las fronteras estadounidenses.

Recordemos que en febrero de 2025, Washington designó a seis organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras; al hacerlo, un problema que se abordaba básicamente como uno de carácter policial y judicial, se ve ahora desde la perspectiva militar y de seguridad nacional.

La seguridad nacional estadounidense pretende, además, el compromiso de las naciones hemisféricas de impedir que los “adversarios estratégicos” de Estados Unidos ejerzan una influencia «excesiva» en territorios e infraestructura claves del continente.

Desde esa perspectiva, las relaciones mercantiles y de inversiones de México con China pueden generar fricciones con EU, pero son negociables. No lo sería la adquisición china de activos estratégicos en México que, según Washington, representen una amenaza potencial a su seguridad nacional, como puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, centros de datos, componentes electrónicos, la extracción de minerales estratégicos o cadenas de suministro a sectores industriales en EU, entre otros.

Durante este siglo XXI, China ha hecho inversiones en países de América Latina en puertos, electricidad, petróleo, minería, litio, telecomunicaciones, ferrocarriles e infraestructura logística, ninguno de los cuales comparte frontera territorial con Estados Unidos.

Por ejemplo, en Perú, empresas chinas tienen la propiedad mayoritaria del puerto de Chancay; en Brasil tienen fuertes inversiones en tierras raras; en Chile controlan más el 50 por ciento de la distribución eléctrica; en Bolivia, han hecho fuertes inversiones en la extracción de litio.

Todos esos países, excepto Brasil, están bajo fuertes presiones, en el marco del Escudo de las Américas, para que contengan la influencia económica de China.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum no fue convocado a ser parte de ese «escudo»; Sheinbaum ha esgrimido, ante Estados Unidos, la importancia del desarrollo económico compartido y de la estabilidad política y social que tiene nuestro país para nosotros mismos, pero también para la seguridad nacional y la prosperidad económica del vecino.

Ese discurso no ha tenido eco en la presidencia de Trump; hay quien critica a la presidenta por haber acudido a la Cumbre de la APEC en China, en plena revisión del T-MEC.

No ven esos críticos que la revisión de ese tratado la conduce Washington bajo la premisa económico-política de que lo que su país gane será lo que pierdan México y Canadá; es la misma lógica que ha aplicado frente a Europa y en casi toda América Latina.

Bienvenido el inicio de una “nueva era en la relación de México con China”, según lo refirió la presidenta Sheinbaum, como una carta de negociación que se suma a las que tiene México para no caer en la más cruda subordinación de los intereses nacionales a los de Estados Unidos.