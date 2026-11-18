El caso de Inés Gómez Mont nos permite reflexionar sobre el peligro de confundir vínculos familiares o empresariales con participación delictiva. No se trata de defenderla ni de afirmar que es inocente. Tampoco de minimizar las acusaciones que existen en su contra. Se trata de algo mucho más elemental: determinar exactamente qué hizo, qué sabía y cuál fue su participación, si la hubo.

En materia penal, estar casado con alguien acusado de cometer delitos no convierte automáticamente a una persona en cómplice. Aparecer como socio o socia en una empresa tampoco significa necesariamente haberla administrado. Recibir una transferencia bancaria no demuestra, por sí mismo, que quien recibió el dinero conocía su origen ilícito.

Todo eso puede ser investigado, por supuesto. Pero después tiene que probarse. En delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada no basta con encontrar nombres relacionados, cuentas bancarias o sociedades. Hay que acreditar conocimiento, voluntad y participación. El dolo también se prueba. Y ahí es donde los casos mediáticos empiezan a complicarse.

Cuando una persona famosa aparece en una investigación, la opinión pública suele adelantarse al expediente. Una orden de aprehensión comienza a tratarse como sentencia y una imputación se convierte rápidamente en culpabilidad social. Después llegan las fotografías, las relaciones familiares, los amigos y cualquier dato que permita ampliar la historia.

El riesgo es terminar construyendo un caso alrededor de una narrativa y no alrededor de la responsabilidad individual de cada persona.

Si Inés Gómez Mont participó conscientemente en operaciones ilícitas, tendrá que responder por ello. Si recibió recursos sabiendo perfectamente de dónde provenían, si intervino en empresas utilizadas para ocultarlos o si colaboró deliberadamente en esas operaciones, corresponde a la Fiscalía demostrarlo y a un juez determinar su responsabilidad.

Pero si no ocurrió así, tampoco sería justicia involucrarla sólo porque estaba casada con quien aparece como principal operador de las empresas investigadas. Lo mismo aplica para cualquier persona.

Una investigación seria debe diseccionar responsabilidades. Quién creó las empresas. Quién las administró. Quién recibió los recursos. Quién tomó decisiones. Quién sabía de dónde provenía el dinero. Quién participó conscientemente en ocultarlo.

No necesitamos expedientes más grandes. Necesitamos expedientes mejor construidos.

Porque cuando las autoridades extienden una investigación más allá de lo que permiten las pruebas para hacerla más espectacular o mediáticamente más poderosa, también pueden generar injusticias. Y acusar a alguien sin poder demostrar su responsabilidad deja consecuencias que no desaparecen fácilmente: reputaciones destruidas, familias afectadas y años que nadie puede devolver.

La justicia no debe medirse por el número de detenidos ni por el tamaño de una supuesta red. Debe medirse por algo mucho más sencillo y mucho más difícil: que pague quien realmente lo hizo.