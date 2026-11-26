La ASEA atribuyó a Pemex la responsabilidad del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, originado por una fisura en uno de sus ductos. (Foto: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO)

Después de los dimes y diretes entre Petróleos Mexicanos y los gobiernos federal y estatales de Veracruz y Tabasco, la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, aclaró a diputados federales que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México fue responsabilidad de la paraestatal, por una “fisura” en un ducto.

¿Qué provocó el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México?

Ante los insistentes cuestionamientos de los partidos de oposición, la funcionaria detalló que el ducto que pasa por la zona “tiene un diámetro de 36 pulgadas, que es bastante grande, y básicamente la pérdida de contención se refiere a que hubo una fisura en el ducto”.

Por ello, al comparecer ante legisladores de las comisiones unidas del Medio Ambiente y de Energía de la Cámara de Diputados, la funcionaria les informó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló también que por el derrame se han recuperado 42 mil toneladas de hidrocarburos, después del daño por contaminación a más de 40 comunidades de Veracruz y Tabasco.

¿Qué dijo la ASEA sobre la limpieza de las playas contaminadas?

Sobre la actuación tardía de las autoridades, argumentó que “lamentablemente la ASEA no tuvo a su disposición la información correcta u oportuna de lo que estaba pasando, lo que no alentó nuestros protocolos para poder ir de manera física inmediatamente de acuerdo al reporte derramado, hasta que posteriormente el hidrocarburo empezó a llegar a las costas”.

También indicó que la ASEA realizó inspecciones y emitió una resolución que “no se encuentra firme, por lo cual no les puedo dar mayor información. También en el momento la ASEA hizo una denuncia, la cual está en poder de la FGR, pero nosotros seguimos atentos”.

Aseguró que “colaboramos y tenemos un monitoreo constante en todo el Golfo de México y en todo el país realmente”. Expuso a los diputados que la Agencia ya impuso medidas para el “manejo y gestión de los residuos generados y que afectaban las playas”.

Además, sostuvo que, “de acuerdo a lo que se nos ha reportado, se han terminado los trabajos de limpieza y recolección de los residuos y no tenemos nuevos eventos de arribo de hidrocarburos a las playas”.

Por lo anterior, al comparecer con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno, Andrea González expuso que la regulación “es una herramienta estratégica para promover el desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”.

Expuso también que bajo un enfoque basado en la administración de riesgos se busca prevenir accidentes, evitar emisiones contaminantes, reducir la probabilidad de afectaciones al suelo, agua y aire, así como fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

Precisó que la actualización del marco regulatorio contribuye a dar mayor precisión a las obligaciones de seguridad y protección ambiental que debe cumplir el sector hidrocarburos, por lo que las normas oficiales establecen en función de los riesgos de cada actividad, qué condiciones deben cumplir las instalaciones y los equipos, qué controles deben aplicarse durante la operación y cómo verificar su cumplimiento.

Recalcó que la evaluación de riesgo permite identificar peligros, analizar posibles accidentes y establecer medidas de prevención, control y respuesta, integra la identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgo de procesos, con el fin de determinar metodológica, sistemática y consistentemente los escenarios de riesgo generados por un proyecto o instalación, por lo que de un total de 247 trámites se han atendido 178.

¿Qué cambió en la vigilancia de pipas de gas LP tras la explosión en Iztapalapa?

Respecto a las actividades de distribución y expendio al público de petrolíferos, enfatizó que la vigilancia de la ASEA ha sido significativa al establecer programas específicos para atender los riesgos ambientales y de seguridad generados por las actividades comerciales del sector; por ejemplo, los programas de verificación de las plantas de distribución de gas LP y su parque vehicular, las pipas.

En este sentido, afirmó que después del incidente en el puente La Concordia se endureció la regulación y vigilancia del sector, se realizan operativos interinstitucionales para verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por la ASEA y se han impuesto más de 200 medidas para que las personas reguladas hagan verificaciones y mejoras en sus unidades de reparto que garanticen el correcto funcionamiento.