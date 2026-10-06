¡A nada de cumplir 18 años! Esto sabemos del posible fichaje de Gilberto Mora a Europa

Se ha reportado el interés de clubes ingleses por Gilberto Mora en las últimas horas (Foto: Cuartoscuro).

Gilberto Mora cumple 18 años el próximo 14 de octubre, lo cual quiere decir que, a partir de entonces según de las reglas para realizar fichajes de FIFA, podría llegar a un equipo europeo de cara al mercado de invierno.

Múltiples reportes apuntan a que hay un interés real por el futbolista más joven en anotar gol con la Selección Mexicana, y aquí te contamos la información que hay disponible hasta el momento.

En Inglaterra, Arsenal se une al interés por Gilberto Mora

De acuerdo con el sitio especializado en fichajes TEAMtalk, fuentes en México e Inglaterra les señalan que Arsenal ha tenido un “interés sostenido” en el jugador mexicano y que ya se acercaron a su agente, Rafaela Pimienta, para sondear la cláusula de traspaso.

El Arsenal “está dispuesto a actuar con mayor fuerza que varios de sus rivales de la Premier League y otros clubes europeos” para concretar el fichaje, lo cual califican como “un verdadero golpe en el mercado”.

El medio menciona que, según sus fuentes, Mora “es un futbolista que gusta mucho a (Mikel) Arteta —entrenador del club— y al director deportivo Andrea Berta”.

El mexicano Gil Mora interesa a clubes europeos, según reportes (Foto: Cuartoscuro).

Liverpool ofrecería histórica cifra por Gilberto Mora

Días antes se había reportado un fuerte interés por parte del Liverpool de la Premier League por el futbolista mexicano Gilberto Mora.

A inicios de octubre, Liverpool compartió, como parte de su monitoreo oficial de medios de comunicación, un reporte de TEAMtalk, en el cual reveló que el equipo de Anfield tenía un “serio interés” por ficharlo.

Más tarde, el portal Football Insider reveló que la oferta que estaría preparando el Liverpool rondaría los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 50 millones de dólares.

El periodista David Faitelson confirmó la información en la última emisión de Tercer Grado Deportivo: “Me dicen en Tijuana (...) que hay una oferta de un club inglés, el Liverpool, que iría en una cifra histórica: por encima de los 50 millones de dólares”, aseguró.

El conductor deportivo aseguró que esta fue la razón por la que Gilberto Mora no jugó en el México vs. Estados Unidos y también por la cual regresó con Xolos de Tijuana antes del juego de la Selección ante Chile.

“Ustedes creen que en un momento de negociaciones iba a arriesgarlo Rafael Márquez, en un partido que físicamente es complejo, por supuesto que no, para mí, el que no haya jugado Mora el sábado es un indicio de que la operación va caminando, va fructificando”, concluyó.

El mediocampista Gil Mora elevó su valoración en el mercado tras terminar su participación en el Mundial 2026 (Foto: AP).

¿Qué otros clubes han mostrado interés en Gilberto Mora?

Informes de medios europeos han revelado que clubes como Barcelona y Real Madrid siguen a Gilberto Mora desde España. También se informó desde Alemania que ‘Morita’ es seguido por Borussia Dortmund, equipo que se caracteriza por perfilar prospectos a la élite del futbol.

TEAMtalk también menciona que equipos como Benfica, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munich y AC Milan han mostrado interés o, al menos, le han dado seguimiento al talentoso futbolista mexicano.

Gilberto Mora tiene contrato con Xolos de Tijuana hasta 2029, en un contrato que, de acuerdo con reportes, tiene una cláusula de salida al futbol europeo mediante una transferencia de alto valor. Se estima que el posible fichaje del mediocampista mexicano será récord para la Liga MX.