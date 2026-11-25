El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo ciudades como Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca, tendrá un jueves 26 de noviembre con clima frío y cielo mayormente nublado. Se esperan bajas temperaturas en la región, marcando un descenso importante en el termómetro.

El jueves 26 de noviembre llegará la primera tormenta invernal a México, afectando el occidente y centro de México.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Monterrey y sus ciudades?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 6.7°C y la máxima de 17.7°C, con cielo nublado y viento de 4 km/h. Por su parte, San Pedro Garza García registrará una mínima de 6.7°C y una máxima de 17.3°C durante el día.

Para Guadalupe, se esperan temperaturas entre 7.3°C y 18.0°C, acompañada de viento de 5 km/h. En Apodaca, las mínimas alcanzarán los 7.7°C y las máximas los 19.3°C, mostrando una ligera variación respecto a otras zonas metropolitanas.

¿Se esperan lluvias o fuertes vientos en Nuevo León?

La probabilidad de lluvia para este jueves 26 de noviembre en la Zona Metropolitana de Monterrey es baja. No hay pronóstico de lluvias. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día en todas las ciudades de la región, sin cambios significativos.

El viento será ligero en toda la región, con velocidades de 4 km/h en Monterrey y San Pedro Garza García, y de 5 km/h en Guadalupe y Apodaca. Estas condiciones frías son resultado de un frente y una masa de aire ártico que impulsan temperaturas bajas.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 26 de noviembre : Máxima de 13°C, Mínima de 5°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 13°C, Mínima de 5°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 27 de noviembre : Máxima de 16°C, Mínima de 6°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 16°C, Mínima de 6°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Sábado 28 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Despejado, viento de 5 km/h.

Después de un jueves y viernes con temperaturas frescas y cielo nublado, se espera un aumento significativo para el sábado 28 de noviembre. Ese día, el clima será despejado y las máximas subirán hasta los 24°C en la región de Nuevo León.

¿Qué precauciones tomar ante el clima frío en la zona metropolitana?

Ante las bajas temperaturas que se esperan, es crucial abrigarse bien, especialmente durante la mañana y la noche. Se aconseja usar varias capas de ropa para proteger a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los cambios de clima.

Para quienes tienen actividades al aire libre, se recomienda revisar el pronóstico antes de salir y vestir ropa adecuada. Aunque no se esperan lluvias, el cielo nublado y el frío persistirán, haciendo necesario el uso de chamarras o suéteres.

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