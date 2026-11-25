Asi está el clima caluroso para la Península de Yucatán este jueves 26 de noviembre.

El jueves 26 de noviembre, c en el Caribe causan estas condiciones. Se esperan mínimas de 14°C en Mérida y máximas de 28°C en Tulum.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas estarán entre 14.7°C y 28.7°C. El cielo estará principalmente nublado. En algunas zonas de Mérida, los valores variarán entre 15°C y 31°C durante el día.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán un rango térmico de 19.7°C a 26.3°C. Tulum registrará una mínima de 16.0°C y una máxima de 28.0°C. En Playa del Carmen, las temperaturas se situarán entre 16.7°C y 27.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este jueves en Yucatán y Quintana Roo?

El SMN avisa que la interacción del frente núm. 8 con un canal de baja presión generará lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán. Habrá una alta probabilidad de precipitación en toda la región.

Además, se espera la posible caída de granizo en Yucatán y Quintana Roo, especialmente en zonas costeras. El viento en Cancún y Chetumal alcanzará los 17 km/h, mientras que en Tulum y Playa del Carmen será de 10 km/h.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 26 de noviembre: Máxima de 26°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 27 de noviembre: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 31°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Desde el jueves y durante el fin de semana, una vaguada polar causará la primera tormenta invernal en otras partes del país. La Península mantendrá cielos nublados y un ligero aumento de las máximas hacia el sábado.

¿Qué precauciones tomar por el clima en la Península?

Ante la probabilidad de lluvias y un ambiente fresco, sobre todo por las mañanas, se recomienda a la gente tomar precauciones. Es importante mantenerse hidratado y, si sale de casa, llevar un paraguas o impermeable.

Para residentes y turistas, se sugiere consultar los avisos del SMN y de Protección Civil. Con mínimas que bajan hasta los 14°C en Mérida, es buena idea usar ropa abrigadora en las primeras horas del día.

Fuente: CONAGUA

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