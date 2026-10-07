Jorge Jesus, DT de Portugal, responde a Cristiano Ronaldo: ‘Voy a trabajar, a pensar en el equipo’

Cristiano Ronaldo aseguró que está dispuesto a recibir una sanción tras abandonar la concentración de Portugal. (Foto: EFE)

Jorge Jesus, director técnico de la Selección de Portugal, compartió sus impresiones tras el comunicado de Cristiano Ronaldo, en el que el futbolista explicó que abandonó la concentración luego de que el entrenador supuestamente “incumplió su palabra”.

Las declaraciones en contra del entrenador, se remontan a lo que sucedió en el partido ante Noruega, luego de que Jorge prometió a Ronaldo que ingresaría al campo en el segundo tiempo, lo cual no ocurrió.

En una extensa carta publicada en sus redes sociales, ‘CR7’ también acusó al técnico de mostrar una “agresividad” que considera injustificada. Al respecto, Jorge Jesus aseguró haber leído el mensaje del futbolista.

¿Qué dijo Jorge Jesus sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesus fue abordado por los medios de comunicación al salir de su casa. Los reporteros le preguntaron sobre las declaraciones del jugador del Al Nassr; sin embargo, el entrenador intentó evadir el tema.

“Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo, en la Selección Nacional”, comentó el director técnico, sin dar más detalles sobre lo ocurrido con Ronaldo.

Ante la insistencia de los medios, Jorge Jesus también afirmó que no tenía más comentarios al respecto. “No tengo nada más que decir”, añadió antes de retirarse.

Jorge Jesus fue nombrado director técnico de la Selección de Portugal tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, en sustitución de Roberto Martínez. Esta es su primera experiencia al frente de un combinado nacional, luego de una larga trayectoria como entrenador de clubes.

De acuerdo con Cristian Ronaldo, le molestó que el entrenador lo pusiera a calentar sin meterlo al juego. (Foto: EFE).

Dentro de su experiencia entrenando clubes, Jorge Jesús ya había trabajado con el excapitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, debido a que se desempeñó como director técnico del Al-Nassr.

Bajo este cargo, Jorge Jesús también entrenó al delantero João Félix y llevó al equipo a conquistar su primer título de la Liga Saudí en siete años.

¿Qué decía el comunicado de Cristiano Ronaldo?

En su comunicado, Cristiano Ronaldo explicó que el conflicto con Jorge Jesus comenzó después de que el técnico le indicara que jugaría 30 minutos ante Noruega. El delantero señaló que calentó durante media hora, pero nunca ingresó al campo, por lo que consideró que el seleccionador no cumplió con su palabra.

Según el portugués, posteriormente ambos mantuvieron una reunión junto con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, en la que acordaron cómo se explicaría lo ocurrido ante la prensa.

Cristiano afirmó que se preparó un documento con ocho puntos para que Jesus los leyera en conferencia de prensa. Entre ellos, estaba reconocer que el delantero había sido “ejemplar, leal y profesional”, además de admitir que fue un error hacerlo calentar sin utilizarlo. Sin embargo, aseguró que las declaraciones posteriores del entrenador estuvieron lejos de lo acordado y que percibió una “agresividad” que consideró injustificada.

El capitán de Portugal también reconoció que su decisión tuvo consecuencias para el equipo y ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses. “La responsabilidad es exclusivamente mía”, señaló, al tiempo que aceptó que podría recibir una sanción por lo ocurrido. No obstante, dejó claro que, una vez cumplida, estará disponible para volver a competir con Portugal si se encuentra en buenas condiciones físicas.

Con información de EFE.