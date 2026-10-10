Atlas vs. Chivas HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío de Liga MX?

El Clásico Tapatío enfrenta a los dos equipos más populares de Guadalajara (Fotoarte: El Financiero).

La Liga MX vuelve tras la derrota de México ante Chile con uno de los partidos más pasionales del calendario. Atlas y Chivas se encaran en el Clásico Tapatío, un duelo que enfrenta a los dos equipos más populares de de Guadalajara

Los Zorros buscan aprovechar su buen momento para imponerse a su máximo rival tras anunciar el nuevo estadio del Atlas, en tanto que el Guadalajara tiene la oportunidad de pelear la parte alta tras un Clásico Nacional amistoso.

¿A qué hora y dónde ver Atlas vs. Chivas EN VIVO hoy?

El partido Atlas vs. Chivas corresponde a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputa este sábado 10 de octubre y forma parte de la actividad sabatina del campeonato mexicano.

La transmisión oficial va por televisión abierta y de paga en TUDN; además de streaming de pago y las plataformas Miguel Layún mediante Layvtime.

Partido: Atlas vs. Chivas, Clásico Tapatío

Atlas vs. Chivas, Clásico Tapatío Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

sábado 10 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Torneo: Apertura 2026, Jornada 11

Apertura 2026, Jornada 11 Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium, Layvtime (YouTube, Twitch, TikTok y Facebook)

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío?

El Atlas llega al encuentro después de conseguir una victoria por 3-2 ante Tijuana en la Jornada 10. Los rojinegros remontaron el marcador en su visita a los Xolos, con anotaciones de Ryan Mmaee, Luis Esteves y Florián Monzón.

El resultado permitió al equipo mantener su presencia en la parte alta de la clasificación. Antes de la undécima fecha, los Zorros aparecían en el sexto puesto, con 17 puntos, la misma cantidad que León y Querétaro, aunque con diferencias en los criterios de desempate que lo mantienen por debajo.

Chivas viene de perder 0-2 ante Querétaro en el Estadio Akron. Los Gallos Blancos sorprendieron al Guadalajara con goles de Alí Ávila y Matías Coronel, resultado que frenó a un equipo que se había mantenido entre los protagonistas del torneo.

Pese al tropiezo, el Rebaño Sagrado ocupaba el tercer lugar de la tabla después de diez jornadas y pelea en la parte alta. Durante la Fecha FIFA, le ganaron a las Águilas del América en un Clásico amistoso que les ayudó a recobrar la confianza.

De acuerdo con TUDN, Chivas tendrá las bajas para este partido de Luis Romo y Bryan ‘Cotorro’ González por lesión, además de Omar Govea por suspensión tras ser expulsado en el último juego oficial del Rebaño Sagrado.

Atlas vs. Chivas: ¿Cuáles son las posibles alineaciones para el Clásico Tapatío de la Liga MX?

Este es el posible XI de Hernán Crespo para el Clásico Tapatío:

12 Camilo Vargas

3 Jorge Sánchez

19 Adonis Frias

44 Juanjo Purata

28 Manuel Capasso

10 Luis Esteves

11 Duk

18 Elias Montiel

15 Paulo Ramirez

23 Sergio Hernandez

9 Florian Monzon

Con varias bajas importantes, así es como saldría el equipo de Gabriel Milito: