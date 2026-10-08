¡No reacciona!’: Influencer narra qué pasó con Hijo de Fishman en la pelea donde murió el réferi ‘Búho’

La influencer afirmó que la ambulancia para atender al réferi Gerardo Germán Pineda, ‘Búho’, tardó bastante en llegar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

La pelea de lucha libre entre Máscara Sagrada y el Hijo de Fishman terminó con un ‘castigo’ contra Gerardo Germán Pineda, réferi conocido como ‘Búho’, quien trabajó en la función esa noche.

Steph Heredia, creadora de contenido que suele acudir a diferentes eventos de lucha libre, afirma que al inicio los asistentes a la función denominada ‘Deslealtades’ pensaron que se trataba de parte del espectáculo.

No obstante, poco después se dio a conocer que Gerardo Germán Pineda ‘Búho’ falleció sobre el ring. El Hijo de Fishman se encuentra detenido mientras es investigado por su presunta responsabilidad en la muerte del réferi.

¿Qué pasó entre el réferi ‘Búho’ y el Hijo de Fishman?

Luego de que se reportó la detención del Hijo de Fishman, Steph Heredia compartió un video para hablar sobre lo ocurrido durante la pelea en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, donde ella estuvo presente.

De acuerdo con su testimonio, todo sucedió después de que Máscara Sagrada ganara la pelea: “Fishman perdió, se fue contra el réferi, la gente se puso a gritar de cosas”, comentó.

Steph asegura que esta no fue una situación fuera de lo común, debido a que suele ser habitual que los árbitros terminen involucrados después de una pelea: “Justin es un réferi, amigo mío, que lo han rapado, lo han sangrado y todos lo vemos como que es parte de la lucha”, dijo.

Tras aplicar el ‘castigo’, el Hijo de Fishman bajó del ring para convivir con sus fans: “Yo me acerqué a él porque tengo una máscara. Cuando se toma la foto conmigo, el presentador grita: ‘No reacciona’”, comentó.

La influencer afirma que, inmediatamente, el luchador volvió al ring para ver qué había sucedido con ‘Búho’: “Yo lo sentí preocupado”.

¿Qué le sucedió al réferi ‘Búho’ tras la pelea del Hijo de Fishman?

Las personas que estaban sobre el ring con Gerardo Germán Pineda comenzaron a pedir ayuda a quienes se encontraban alrededor para intentar que el réferi reaccionara; sin embargo, no tenían los insumos médicos necesarios.

“Los que suben al ring con Fishman empezaron a pedir alcohol para reanimar al señor y empezaron a aventar botellas de gel antibacterial o alcohol para tomar, pero no había quién diera realmente alcohol”, compartió Steph.

Al ver la situación, los organizadores del evento solicitaron a los asistentes que se retiraran del recinto. La influencer se acercó para saber si era necesario llamar a una ambulancia; sin embargo, le dijeron que ya habían solicitado una.

No obstante, Steph indicó que los servicios médicos no llegaron de inmediato: “Creo que sí se tardaron, pero cuando reaccionaron hicieron lo que pudieron”, afirmó. También señaló que no considera que la intención del Hijo de Fishman haya sido realmente causar daño al réferi.

“Lo conozco personalmente, es una persona muy linda. No creo que lo haya hecho con mala intención, solo estaban haciendo lo que se hace en las luchas”, dijo Steph Heredia.

¿Qué se sabe del caso del Hijo de Fishman?

Los primeros reportes indican que el Hijo de Fishman presuntamente realizó un ‘martinete’ contra Gerardo Germán Pineda ‘Búho’, una práctica considerada de alto riesgo en la lucha libre.

Esta consiste en colocar al oponente de cabeza y dejarlo caer con fuerza. Dependiendo de la manera en la que la persona impacte contra la lona, la maniobra puede provocar lesiones en la cabeza, el cuello y los hombros.

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda podría estar relacionada con este hecho, por lo cual, una vez que los paramédicos determinaron el fallecimiento de ‘Búho’, las autoridades realizaron la detención del luchador.

Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma llevaron a cabo la aprehensión, el Hijo de Fishman fue trasladado al Ministerio Público para continuar con la investigación.

Por ahora, el deportista está señalado como presunto responsable del delito de homicidio culposo; no obstante, aún está por determinarse si el Hijo de Fishman tiene responsabilidad en los hechos.