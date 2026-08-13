¿Qué son los ‘golpes de conejo’? Así terminaron con la carrera de Prichard Colón

Luego de la pelea contra Terrel Williams, Prichard Colón vivió en estado vegetativo, por lo que necesitaba cuidados especiales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Cuando el boxeador puertorriqueño Prichard Colón bajó del ring, le comentó a sus papás que se sentía mareado y que no podía ver con claridad. Sus piernas estaban temblorosas y, al llegar al vestidor, colapsó.

Tan solo unos minutos antes había peleado contra Terrel Williams, el boxeador estadounidense que en más de una ocasión le propinó a su contrincante ‘golpes de conejo’, los cuales están prohibidos por el Consejo Mundial de Boxeo.

Las consecuencias fueron graves: Prichard Colón sufrió lesiones cerebrales y, desde aquel momento, pasó sus días en silla de ruedas y con cuidados especiales las 24 horas del día, debido que terminó en estado vegetativo.

¿Qué son los ‘golpes de conejo’, como los que recibió Prichard Colón?

Tras la pelea de 2015 contra Terrel Williams, el Consejo Mundial de Boxeo emitió un comunicado en el que explicó que los ‘golpes de conejo’ son los impactos que los boxeadores reciben en la nuca.

Este tipo de golpes son peligrosos debido a que “en esta área se encuentra el bulbo raquídeo; es decir, la base posterior del cráneo, que está relativamente desprotegida, así como la región en la que la columna vertebral se une al tronco cerebral”, explicó la institución en el comunicado retomado por ESPN.

MedlinePlus afirma que los traumatismos craneales, como los que pueden ocasionar golpes fuertes en la nuca, pueden provocar sangrado en el tejido cerebral, lesiones en la médula espinal y otras lesiones en el cerebro.

El Consejo Mundial de Boxeo también indica que las consecuencias de los ‘golpes de conejo’ pueden ser mucho más graves para los boxeadores, debido a que pueden “llevar hasta la muerte a quien los recibe”.

Durante la pelea de Prichard Colón vs. Terrel Williams, el puertorriqueño se quejó en más de una ocasión por los constantes golpes que recibía en la nuca por parte de su contrincante.

“Estaba frustrado por recibir tantos golpes detrás de la cabeza, y el réferi no estaba haciendo su trabajo”, comentó Richard, el padre del boxeador, en una entrevista con el portal especializado en deportes ESPN.

La pelea continuó hasta el noveno round, incluso cuando Prichard reportó sentirse mareado y tener un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza. Al final, Terrel derribó en dos ocasiones al puertorriqueño, quien fue descalificado debido a que su equipo le quitó los guantes antes de que terminara el encuentro.

¿Qué le pasó a Prichard Colón? Esto sucedió tras la pelea

El padre de Prichard Colón compartió con ESPN que el joven les informó que se sentía mal, ya que estaba mareado, no veía con claridad y sus piernas estaban cada vez más débiles. Incluso llegó a vomitar antes de colapsar.

El boxeador fue trasladado al hospital Inova Fairfax, donde se le detectó un hematoma subdural, un tipo de hemorragia que puede ocurrir después de sufrir un traumatismo craneoencefálico.

El hematoma subdural puede ocasionar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, habla arrastrada, mareos y problemas de equilibrio. “Aproximadamente la mitad de las personas con hematomas agudos extensos sobreviven, pero a menudo sufren daño cerebral permanente”, indica Cleveland Clinic.

Este fue el caso de Prichard Colón, pues aunque fue tratado por el hematoma, tras salir de cirugía presentó lesiones cerebrales irreversibles que lo dejaron en silla de ruedas y en estado vegetativo.

Aunque podía respirar por sí mismo, el boxeador necesitaba atención permanente, por lo que fue cuidado por sus padres hasta sus últimos días. Prichard Colón falleció este 13 de agosto, según dio a conocer Richard.

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor”, escribió para informar sobre la muerte del deportista.

Regla ‘Prichard Colón’: ¿Qué es y en qué casos aplica?

El caso de Prichard Colón provocó cambios en las reglas del boxeo y derivó en una medida que lleva su nombre. Un año después de la pelea que sostuvo contra Terrel Williams, el Consejo Mundial de Boxeo creó la denominada regla ‘Prichard Colón’.

La norma establece que, cuando un boxeador recibe un golpe ilegal en la nuca, el árbitro debe detener la acción para que el peleador sea evaluado por el médico de ring antes de permitir que el combate continúe.