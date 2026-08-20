‘La escogí porque no tenía matemáticas’: Así fue la etapa de Cepillín como estudiante de odontología

Cepillín no solo daba pláticas sobre salud bucal maquillado de payaso, también atendía a sus pacientes caracterizado. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Chiquitín, chiquitín, ¿en el consultorio de Cepillín? Antes de convertirse en el famoso ‘payasito de la tele’, Ricardo González Gutiérrez, nombre completo del artista, fue estudiante de odontología e incluso fue esta carrera la que lo acercó a la televisión.

El intérprete de ‘El bosque de la China’ tomó clases en una de las escuelas más populares del país: la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, Cepillín tenía claro que su camino estaba en las artes.

“(Entré a la universidad) no porque quería ser dentista, sino porque en la casa querían que tuviera una profesión”, afirmó el cantante en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. A pesar de ello, Cepillín mantuvo su interés por las artes.

Cepillín llegó a tener una breve faceta como odontólogo antes de llegar a la tellevisión. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Por qué Cepillín estudió odontología en la UANL?

La facilidad para las artes siempre estuvo presente en la vida de Ricardo González, quien al finalizar la universidad tenía claro que podía dedicarse a los espectáculos; sin embargo, sus padres le exigieron finalizar una carrera universitaria.

“Soy muy bueno para el dibujo, porque lo presumo y pensé en arquitectura”, compartió en una conversación con el programa El minuto que cambió mi destino; sin embargo, se percató de que el plan de estudios no solo contemplaba la parte artística.

“Escogí odontología porque no tenía matemáticas”, dijo para Historias Engarzadas. A pesar de ello, él afirmó que no deseaba finalizar la carrera, ya que estaba convencido de que, al terminar sus estudios, tendría que desarrollarse toda la vida como dentista.

Mientras tanto, solía alternar los días de clases con llamados: “Se iba de extra en algún programa o de aficionados iba a cantar o hacía mímica. Estudiaba y se iba a la tele”, añadió Roberto González, el hijo de Cepillín, en una entrevista con Sale el Sol.

Cepillín comenzó a pintar su rostro como un payaso para dar pláticas de higiene dental a niños. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Por qué Ricardo González se autonombró Cepillín?

Ricardo González recuerda que, en una ocasión, fue seleccionado para dar pláticas de higiene dental infantil en la televisión, una misión que aceptó con gusto. Sin embargo, antes de acudir, pensó en la mejor forma de llamar la atención de los niños.

“Pensaba: ‘Si llego con chaquetín, de blanco, a lo mejor no me va a pelar el niño; si llego de payaso, a lo mejor me va a creer más’”, recordó para Historias Engarzadas, donde comentó que fue el actor Germán Robles quien le ayudó con el maquillaje.

La plática fue un éxito y Ricardo adoptó el personaje para las consultas que daba como parte de su formación profesional: “Así atendía a todos los pacientes que llevaba conmigo, tanto al consultorio como a la facultad. Nos ayudó, lo agarré como parte de mi personalidad”, dijo para El minuto que cambió mi destino.

El personaje era especialmente popular entre los niños que atendía, por lo cual decidió que el payasito debía tener un nombre y comenzó a experimentar con algunas palabras relacionadas con su profesión.

“Al principio de nombre era Dientito, Muelita, Colmillito, todo relacionado con la carrera; Pastita, Cepillito, Cepillón. Dije: ‘Pues Cepillín’”, comentó para el programa de televisión Sale el Sol.

Cepillín no acabó su carrera en odontología, incluso cuando solo le faltaban 6 meses. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Cepillín terminó su carrera en odontología?

Las pláticas de higiene dental que Cepillín solía dar en televisión eran muy populares y los directivos se dieron cuenta de que cada vez acudían más niños para ver al payasito, por lo cual le propusieron hacer su propio show.

“No lo pensó dos veces ni dijo: ‘¿Cuánto me van a pagar?’. No, él, su mundo era la música y los niños”, recordó Héctor Benavides, ejecutivo de la televisora. Ricardo estaba a un paso de cumplir su sueño; solo restaba hablar con sus papás.

Al darles la noticia, ellos se mostraron molestos. Él estaba a seis meses de acabar la carrera; sin embargo, les dijo su “primera mentira piadosa”: “Ya firmé contrato; si no lo hago, me demandan”.

Fue así como inició el programa de Cepillín, con un éxito tan amplio que su fama se extendió más allá de Monterrey y la televisión. A partir de entonces, se dedicó por completo a su carrera artística y dejó de lado sus estudios en odontología, los cuales no finalizó.