¡Mamaaaa, Freddy Mercury llega a los cines! ¿Cuándo y dónde son las funciones de ‘Queen Budapest’?

A entonar Radio Ga Ga a todo pulmón en 4K y en pantalla IMAX. Freddie Mercury estará en las pantallas grandes de México con una de sus presentaciones más emblemáticas: Queen Budapest, a 40 años de aquella histórica actuación.

El concierto regresará a los cines con una restauración de imagen y una nueva mezcla de audio, que permitirá revivir a la banda británica integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

El material corresponde a la histórica presentación que Queen ofreció en Budapest, Hungría, en 1986, durante The Magic Tour.

¿Cuándo se estrena Queen Budapest en México?

Queen Budapest llegará a las salas de cine el miércoles 7 de octubre de 2026, fecha anunciada para su lanzamiento internacional por Sony Music Vision y Trafalgar Releasing. La exhibición será por tiempo limitado y se proyectará en las salas de Cinemex y Cinépolis.

El lanzamiento mundial del concierto contempla exhibiciones en salas convencionales e IMAX. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado qué formatos estarán disponibles específicamente en México, ni cuándo será la preventa para adquirir los boletos.

¿Cómo fue el histórico concierto de Queen en Budapest?

Queen ofreció el concierto el 27 de julio de 1986 en el Népstadion de Budapest, Hungría, frente a alrededor de 80 mil personas, mientras otras 45 mil escucharon la presentación desde el exterior del recinto.

El espectáculo formó parte de The Magic Tour, última gira de Queen con Freddie Mercury. La presentación adquirió relevancia histórica debido a que fue el primer concierto de rock de una banda occidental realizado en un estadio detrás de la Cortina de Hierro, tres años antes de la caída del Muro de Berlín.

Budapest también representa la última actuación en vivo de Queen con Mercury filmada profesionalmente. Después de aquel espectáculo, la agrupación realizó otros cinco conciertos y cerró la gira el 9 de agosto de 1986 en Knebworth Park, Inglaterra.

Entre los momentos particulares de aquella noche estuvo la interpretación de Tavaszi Szél Vizet Áraszt, una canción tradicional húngara. El guitarrista Roger Taylor recordó que Mercury escribió fonéticamente parte de la letra en su mano para poder interpretarla ante el público.

El repertorio también incluyó algunos de los mayores éxitos de Queen, como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You, We Are The Champions, A Kind of Magic, Crazy Little Thing Called Love, Under Pressure y Who Wants to Live Forever.

¿Qué tendrá de especial la versión de ‘Queen Budapest’ para cines?

Para conmemorar los 40 años del concierto, las imágenes originales filmadas en 35 mm fueron restauradas en 4K por Park Road Post Production, compañía de posproducción de Peter Jackson ubicada en Nueva Zelanda.

El audio también fue remezclado a partir de las grabaciones multipista originales, con el propósito de mejorar la experiencia sonora del concierto y adaptarla a su proyección en las salas de cine actuales.

La magnitud de la producción original también contribuyó a conservar un registro detallado de aquella noche. Para filmar el concierto participaron 17 camarógrafos y 17 cámaras, con alrededor de 25 millas de película utilizadas durante la producción.

El compositor y músico Brian May destacó la calidad alcanzada durante el proceso de restauración y consideró que la pantalla grande permitirá acercar al público a la experiencia de presenciar aquella presentación.

“La calidad de imagen es maravillosa; sentirás que estás ahí. En IMAX será colosal”, señaló el guitarrista.

Cuatro décadas después de aquella noche en Budapest, la proyección recupera una de las últimas actuaciones de Freddie Mercury registradas profesionalmente, durante la etapa final del vocalista sobre los escenarios junto a la formación original de Queen.