Brote de varicela obliga al CCH Azcapotzalco a suspender clases: ¿qué pasará con los alumnos? (Cuartoscuro)

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendieron temporalmente las actividades presenciales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, tras detectar un brote de varicela entre integrantes de la comunidad estudiantil.

A través de un breve comunicado oficial, emitido la noche del martes 24 de noviembre, la dirección del plantel detalló que la medida entraría en vigor a partir del miércoles 25 de noviembre. Por ello, todas las actividades académicas continuarán en línea en ambos turnos.

La decisión de suspender las clases presenciales en el CCH Azcapotzalco responde a una recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.

¿Por qué suspendieron las clases en el CCH Azcapotzalco?

El cierre de las instalaciones permitirá a las autoridades de la UNAM evaluar las condiciones sanitarias de las aulas y áreas comunes. Además, prevén detectar oportunamente posibles nuevos contagios para evitar cadenas de transmisión.

Hasta el momento, la dirección del CCH Azcapotzalco no precisó la cifra exacta de personas afectadas ni si los casos confirmados corresponden exclusivamente a alumnos o también a personal docente y administrativo.

Síntomas de alerta de la varicela y casos totales en la CDMX

La varicela es una enfermedad infectocontagiosa provocada por el virus varicela-zóster (VVZ), que se transmite con facilidad por vía aérea, a través de gotículas al toser o estornudar, y por contacto directo con el líquido de las erupciones cutáneas.

Aunque suele presentarse en la infancia, también puede afectar a adolescentes y adultos que no cuentan con inmunidad.

Cifras recientes del sistema de vigilancia epidemiológica federal señalan que en el país se acumularon 48 mil 659 casos hasta la semana epidemiológica 45 del año, de los cuales al menos 95 corresponden a la Ciudad de México.

En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, malestar general y erupciones cutáneas que comienzan con manchas rojas, se recomienda consultar a un médico.

¿Qué no hacer en caso de un posible contagio de varicela?

Las autoridades sanitarias recomiendan no rascarse las erupciones cutáneas para prevenir infecciones bacterianas.

Además, es recomendable lavarse las manos con frecuencia, mantener las uñas limpias y evitar compartir objetos personales. Por último, se recomienda el aislamiento preventivo para evitar contagios.