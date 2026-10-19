Paul Aguilar sufre accidente automovilístico: Esto sabemos del exjugador del América

Paul Aguilar, exdefensa y capitán del América, sufrió un accidente automovilístico en Michoacán y fue trasladado a un hospital. (Foto: Cuartoscuro.com).

Paul Nicolás Aguilar Rojas, exfutbolista del Club América, resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía se volcó y terminó cerca de las vías del ferrocarril, en Yurécuaro, Michoacán.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Aguilar Rojas fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Paul Aguilar jugó con los Tuzos del Pachuca antes de llegar al América en 2011, etapa en la que consiguió sus primeros títulos como futbolista profesional. (Foto: Cuartoscuro.com). (Isaac Esquivel Monroy)

¿Cómo fue el accidente de Paul Aguilar?

De acuerdo con el parte oficial, el accidente automovilístico ocurrió durante los últimos minutos del sábado a la altura de la localidad de Vista Hermosa, donde cuerpos de rescate acudieron para brindarle los primeros auxilios. La situación fue confirmada por las autoridades hasta este domingo.

Según los peritajes preliminares, Paul Aguilar —quien conducía una camioneta Mercedes-Benz de modelo reciente— perdió el control del vehículo y cayó de un puente cercano a las vías del ferrocarril.

Elementos de Protección Civil informaron que el exjugador de la Selección Mexicana fue encontrado inconsciente entre los fierros retorcidos de la camioneta. Tras realizar diversas maniobras, los rescatistas lograron sacarlo y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado de especialidades en La Piedad, Michoacán.

De acuerdo con los reportes disponibles sobre su estado de salud, Paul Aguilar se encuentra fuera de peligro, aunque podría permanecer hospitalizado durante varios días antes de recibir el alta médica.

Hasta el momento, ni el exfutbolista del América ni sus familiares han emitido declaraciones sobre lo ocurrido. La Fiscalía local tampoco ha proporcionado información sobre el accidente.

¿Quién es Paul Aguilar, exfutbolista del América?

Paul Nicolás Aguilar Rojas es un exfutbolista mexicano de 40 años, reconocido por su trayectoria con el Club América, equipo en el que se convirtió en uno de los referentes de la defensa y conquistó diversos campeonatos.

Nació el 6 de marzo de 1986 en Concordia, Sinaloa, y desarrolló su carrera como lateral derecho. Antes de vestir la camiseta azulcrema, jugó con los Tuzos del Pachuca, club con el que consiguió sus primeros títulos en el futbol mexicano.

En 2011 llegó al América, donde permaneció hasta 2020 y vivió una de las etapas más exitosas de su carrera. Durante su paso por Coapa, conquistó tres títulos de Liga MX, además de levantar trofeos internacionales y portar el gafete de capitán.

Su desempeño también lo llevó a defender los colores de la Selección Mexicana, con la que disputó 55 partidos y marcó cinco goles. Entre sus participaciones más importantes destacan los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Después de salir del América, Aguilar continuó su carrera con FC Juárez, su último equipo profesional antes de retirarse en julio de 2022.

Sin embargo, su despedida de las canchas no significó un adiós al futbol. El exdefensa comenzó una nueva etapa frente a los micrófonos, primero con participaciones como comentarista en TUDN y posteriormente a Fox Sports México, como analista deportivo.