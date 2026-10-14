Hijo de Fishman admite que se siente mal tras muerte de réferi: ‘Me pudo pasar a mí, a cualquiera’

El Hijo de Fishman dio sus primeras declaraciones luego de la muerte del réferi 'Búho'. (Foto: Cuartoscuro)

Hijo de Fishman aclaró tras quedar en libertad que no tenía la intención de hacerle daño a Gerardo Germán Pineda ‘Búho’ durante una función tras la que murió el réferi de lucha libre y habló sobre su sentir al respecto.

“Estábamos contentos de hacer lo que nos gusta. Lamentablemente en el momento se suscitó esto, algo que jamás fue con la intención de de hacerle daño. Pero bueno, lo hecho hecho está y muestro la cara”, expresó en una conferencia de prensa.

El luchador mexicano selañó que lo ocurrido con el réferi ‘Búho’ es algo a lo que permanentemente se exponen todas las personas que se dedican a la lucha libre y están sobre un ring.

“Tanto el señor, con todo respeto, como un servidor, como todos mis compañeros que son partícipes de este deporte tan maravilloso, sabemos y estamos conscientes de que lo que le pasó al señor me pudo haber pasado a mí y le pudo pasar a cualquiera de nuestros compañeros”, zanjó.

Hijo de Fishman aclaró que el objetivo de todos los involucrados es salir con bien de las funciones: “Uno va con la mentalidad de que tanto uno como mis compañeros bajemos con bien (...) sin embargo, no sabemos cómo bajamos”.

El luchador también compartió su malestar por lo ocurrido: “No me siento bien para nada. Es algo que pues jamás me va a hacer sentir bien”, se sinceró.

Hijo de Fishman manda sus condolencias a la familia del réferi ‘Búho’

Durante la conferencia, Hijo de Fishman envió su pésame para la familia de Pineda. “Quiero expresar mis más sinceras condolencias y mi más sincero pésame para la familia del señor ‘Búho’”.

El gladiador mexicano dijo que los acontecimientos no lo tienen “de la mejor manera”; pero presumió que prefirió dar la cara públicamente para aclarar lo ocurrido.

Así era la relación de Hijo de Fishman con el réferi ‘Búho’

El luchador mexicano también compartió que tenía una buena relación con Gerardo Germán Pineda, quien luego de probar suerte como luchador se convirtió en árbitro.

“Con él tuve pláticas, cierta convivencia, con él y sus hijos también. Entonces, la carga que llevo no es la mejor”, convivió.

Hijo de Fishman cuestiona la falta de ambulancias en el evento que murió ‘Búho’

Además de apuntar a que la lucha libre es un deporte de alta exposición para las personas que están involucradas, Hijo de Fishman insinuó que no había personal de emergencias a disposición del evento.

“Aquí mi pregunta es para la promotora que realizó en evento: ¿Dónde estaban las ambulancias, un doctor, los paramédicos, el oxígeno que una señorita necesitó en un momento?”, expuso.

El luchador mexicano aseguró que existen múltiples eventos en los que “no hay las capacitaciones adecuadas” para atender a emergencias que se pueden suscitar sobre el ring, además de que hay promotras que “por ahorrarse unos pesos” no cuentan con un médico.

Hijo de Fishman también aclaró que no le aplicó un ‘martinete’ a ‘Búho’, sino un lance package piledriver y expresó que los comentarios en redes sociales no es algo con lo que se ‘enganche’.