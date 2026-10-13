‘Pitbull’ Cruz responde a su papá por reclamo de ganancias: ‘Ser hijo no significa estar a su voluntad’

'Pitbull' Cruz entrena con Eddy Reynoso desde hace algunos meses (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Isaac ‘Pitbull’ Cruz respondió públicamente a la petición de su padre, Isaac Cruz García, quien la semana pasada externó la petición del 10 por ciento de las futuras bolsas que consiga su hijo sobre el ring.

Recientemente, Cruz García quedó fuera del equipo de ‘Pitbull’, quien se incorporó al ‘Canelo Team’, con Eddy Reynoso como entrenador. Ante esta situación, su padre consideró ‘injusto’ quedar fuera de un momento para otro.

¿Qué dijo ‘Pitbull’ Cruz sobre la petición de su padre?

Durante una conferencia de ‘Martes de café’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ‘Pitbull’ leyó un comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública, en el que agradeció a su padre los años de formación, pero reconoció su autonomía para tomar decisiones.

“Quiero reconocer y agradecer a mi padre por el acompañamiento, esfuerzo y dedicación que me brindó durante distintas etapas de mi formación y desarrollo como boxeador. Su participación forma parte de mi historia personal y deportiva, y siempre reconoceré aquello que contribuyó a mi crecimiento”, inició el boxeador mexicano.

Sin embargo, ‘Pitbull’ dejó en claro que sentir agradecimiento no equivale a renunciar a su autonomía, independencia y derecho a tomar decisiones. Por ello, definió su separación de su padre como “personal, familiar y profesional”.

“Esta determinación ha sido tomada de manera consciente, libre y responsable, atendiendo a mi bienestar, tranquilidad y desarrollo personal”, expresó.

El boxeador acusó, además, a su padre de tratar de ejercer presión y control en ámbitos como el personal, profesional y económico.

“Ser hijo no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, las decisiones o las exigencias de un padre. El respeto y la gratitud deben ser recíprocos y no pueden convertirse en instrumentos de presión, control o condicionamiento personal, profesional o económico”, enfatizó.

Ante este escenario, ‘Pitbull’ decidió que su padre quedara fuera de su equipo deportivo, sin algún tipo de representación o intervención en su carrera profesional.

De este modo, Cruz pidió respeto a su decisión, así como privacidad en lo relacionado con su entorno familiar.

“No pretendo iniciar una controversia pública ni desconocer nuestra historia familiar. Por el contrario, considero que la mejor manera de preservar la dignidad de ambos es mantener nuestras diferencias fuera de los medios de comunicación”, concluyó.

¿Qué dijo el papá de ‘Pitbull’ Cruz? Por esto, exige el 10% de lo que gane su hijo

La semana pasada en el mismo espacio, Isaac Cruz García apareció para hacer pública su exigencia del 10 por ciento de los ingresos que su hijo, ‘Pitbull’, obtenga por sus futuras peleas.

“Aquí vengo a hablar como parte del trabajo, no como el papá de ‘Pitbull’. Vengo a que ustedes me apoyen (...), que se me retribuya un poco el trabajo que yo hice”, expresó durante la conferencia.

Cruz García fue entrenador de ‘Pitbull’ durante 17 años, desde sus inicios en el deporte. Por ello, considera justo recibir una retribución por su trabajo en la formación del boxeador, así como por la gestión para conseguir peleas que tuvo durante años.

“Fueron años de trabajo, de pleitos, de buscar mejores oportunidades, mejores bolsas, y para que en un momento dado me quite de mi equipo, no se me hace justo”, señaló.

Cruz peleó el mes pasado por primera vez sin tener a su padre en la esquina, durante la defensa de su título interino del CMB ante Néstor Bravo.

“Todo tiene un principio y un final, y en este punto tomé el riesgo de acabar con la relación entrenador-peleador”, dijo ‘Pitbull’ antes de su pelea, y negó que esto implicara un rompimiento familiar.

El entrenador de boxeo aseguró que planteó la posibilidad de que se incorporaran más integrantes al equipo, pero manifestó su inconformidad por quedar completamente fuera. “Yo estaba abierto para que trabajara con quien más le diera una apreciación mayor”, externó.