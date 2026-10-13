¿Quién es José Emilio Rodríguez, el nuevo ciclista mexicano en UAE Team Emirates?

¡Un mexicano más al equipo de Isaac del Toro! UAE Team Emirates anunció la incorporación de José Emilio Rodríguez aunque, en este caso, a la división Gen Z, en la que compiten jóvenes que se proyectan para buscar un lugar en el equipo principal.

‘Choche’, como le dicen a Rodríguez, llegó junto con otros jóvenes talentos de diversas nacionalidad que buscan consolidarse en el ciclismo de élite: Simon Defrance (Francia), Václav Ježek (Chequia), Riccardo Lorello (Italia) y Luca Martinez (España), según anunció recientemente el equipo.

¿Quién es José Emilio Rodríguez ‘Choche’, el nuevo ciclista mexicano en el equipo de Isaac del Toro?

Originario de Colima, la historia de ‘Choche’ en el ciclismo se remonta a cuando tenía 5 años y sus padres le enseñaron a andar en bicicleta. Pronto se aventuró a probar la modalidad de montaña, de acuerdo con ESPN.

Desde los 15 años probó suerte en el ciclismo de ruta y, para 2023, llamó la atención de AR Monex, equipo mexicano de ciclismo que compite en Europa y funciona como semillero de talentos. De hecho, Isaac del Toro también formó parte de esta escuadra. Rodríguez se incorporó en principio a la estructura de desarrollo ‘Semillero Venados’.

Durante su proceso formativo, Rodríguez logró el cuarto lugar nacional de la Copa Nacional de MTB 2023, el primer lugar en el Selectivo Jalisco 2024 de MTB y el primer lugar en el Selectivo Jalisco 2024 de ruta.

De acuerdo con su perfil de AR Monex, su meta es ganar carreras en Europa y lo motiva “llegar a ser el mejor de México”.

En 2025, ‘Choche’ se incorporó formalmente al equipo de AR Monex y vivió su primera temporada en la categoría júnior en Europa. Ese año, ‘Choche’ ganó el Campeonato Nacional de Ruta y la edición 24 del Gran Premio Adalberto Gabrielloni.

Gracias a su talento, llamó la atención de UAE Team Emirates. El equipo emiratí de ciclismo destacó que Rodríguez “construyó progresivamente un destacado historial de resultados” tras su llegada a las competencias europeas. Entre sus logros más destacados mencionó el segundo lugar en West Bohemia y el subcampeonato en el Trofeo Emozione.

Gracias a su buen nivel, Rodríguez fue seleccionado para integrar el equipo representativo de México en el Campeonato Mundial Júnior de Montreal 2026.

El equipo también confirmó que, a partir de 2027, Rodríguez dará el salto de la categoría júnior al equipo sub-23 de Gen Z.

De acuerdo con la Conade, el juvenil conquistó en 2026 el título nacional de contrarreloj, además de conseguir cinco resultados dentro del Top 5, tres Top 10 y tres Top 15.

Estos fueron sus resultados en 2026:

Campeonatos mundiales

22.º lugar en la contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta UCI.

34.º lugar en la prueba de ruta del Campeonato Mundial UCI.

47.º lugar en el Campeonato Mundial de MTB UCI.

Resultados en Europa