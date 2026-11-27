La Selección Mexicana ya conoce su próxima prueba en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026: chocan ante Argentina. El Tri, que avanzó a la ronda de eliminación directa en el primer puesto del Grupo K, se empareja ante la Albiceleste, que terminó segunda de su sector.

Tras un empate sin goles frente a Venezuela, el equipo mexicano cerró la primera etapa con un destacado desempeño defensivo. Ahora, debe trasladar lo mostrado en un partido de eliminación directa: el ganador avanza a octavos de final y el perdedor queda fuera del torneo.

¿Cuándo juega México vs. Argentina en el Mundial Sub-17?

El partido de México Sub-17 contra Argentina por los dieciseisavos de final está programado para el lunes 30 de noviembre. El silbatazo inicial es a las 9:00 horas de la mañana, tiempo del centro de México.

La sede es la Cancha 2, llamada ‘Ibrahim Khalfan’, dentro de la Aspire Zone de Doha, Qatar. La transmisión del partido va en México a través de ViX y Canal 9.

Partido : México vs. Argentina

: México vs. Argentina Instancia : Dieciseisavos de final

: Dieciseisavos de final Fecha : Lunes 30 de de noviembre de 2026

: Lunes 30 de de noviembre de 2026 Hora : 9:00 am, tiempo del centro de México

: 9:00 am, tiempo del centro de México Transmisión: ViX, Nu9ve

México vs. Argentina: ¿Cómo llegan los equipos a los 16vos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda terminó como líder del Grupo K con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El Tri menor registró cinco goles a favor y ninguno en contra, balance que le permitió cerrar invicto la primera fase.

Su último encuentro fue ante Venezuela y terminó 0-0. México mantuvo la cima de su sector y la Vinotinto también consiguió avanzar, en segundo lugar, con las mismas siete unidades, pero menor diferencia de goles. El partido tuvo pocas ocasiones claras y ambos equipos conservaron el orden defensivo.

En el duelo ante la Vinotinto, Da’Vian Kimbrough tuvo una de las aproximaciones mexicanas, pero el arquero evitó que la acción terminara en gol.

Durante ese encuentro, el cuerpo técnico mexicano solicitó la revisión de una posible falta dentro del área que podía derivar en penal. La petición no prosperó. También hubo una revisión solicitada por Venezuela para una posible tarjeta roja, pero el árbitro mantuvo su decisión.

La fase de grupos también dejó un momento de preocupación para el conjunto nacional: Adonai Vázquez salió en camilla tras un choque de cabezas y fue trasladado a un hospital para continuar con su revisión, luego de pasar por el protocolo de conmociones en la banca.

Argentina terminó en el segundo puesto del Grupo C con cuatro puntos, después de conseguir una victoria, un empate y una derrota. Así quedó emparejada con México, que avanzó como uno de los equipos mejor colocados de la clasificación general.

El cruce empareja de nueva cuenta a dos selecciones con antecedentes en distintas categorías, y que se ha convertido en un duelo muy pasional para las aficiones cuando se ven en partidos de matar o morir, y en donde el Tri llega mejor posicionado.