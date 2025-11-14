México Sub 17 vs. Argentina HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Selección?

La Selección Mexicana enfrenta a Argentina en dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, uno de los choques principales de la jornada.

El enfrentamiento llega con narrativas completamente opuestas: México Sub 17 se clasificó de último momento como una de las mejores terceras; mientras que Argentina firmó un paso perfecto en la fase de grupos y se posiciona como candidata seria al título.

Marcador EN VIVO México 0-1 Argentina

El primer gol cayó en el minuto 8, cuando el argentino Ramiro Tulian aprovechó que lo dejaron solo para atacar el conjunto tricolor, logrando un gol para Argentina. Dejando el marcador 1-0.

México vs. Argentina Sub-17 HOY: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido se disputará este viernes 14 de noviembre, a las 08:45 horas (tiempo del Centro de México), desde la Aspire Zone – Pitch 2, en Doha, según la programación de la FIFA.

La transmisión EN VIVO es por televisión abierta, de paga y streaming:

Canal 9

TUDN

ViX+

¿Cómo llegan México y Argentina a los dieciseisavos del Mundial Sub 17?

La clasificación mexicana fue uno de los cierres más dramáticos del torneo tras resultados irregulares en la fase de grupos: la Selección tuvo una derrota 2-1 ante Corea del Sur, una victoria por 1-0 frente a Costa de Marfil y cayó 3-1 ante Suiza.

Así que el equipo de Aldo de Nigris obtuvo su boleto como octava mejor tercera, el último puesto disponible, después de que la derrota de Nueva Zelanda ante Austria (1-4) modificara la tabla general y favoreciera al equipo dirigido por Carlos Cariño.

El Tri sumó tres puntos y cerró con diferencia de goles de -2, balance que lo mantuvo con vida por muy poco. Avanzó gracias al criterio de menor cantidad de tarjetas recibidas (‘fair play’), luego de un cierre parejo en su grupo frente a Arabia Saudí.

Del lado argentino, la historia ha sido completamente distinta. La Albiceleste llega como una de las selecciones más sólidas del campeonato después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos y consolidarse como una de las ofensivas más goleadoras del certamen. Incluso, Bélgica fue la única capaz de marcarle dos goles, aunque los argentinos respondieron imponiéndose 3-2.

A ello se suma que Argentina forma parte del exclusivo grupo de equipos que lograron nueve puntos, junto con Italia, Austria y Estados Unidos.

Selecciones clasificadas en el Mundial Sub-17 2025: Partidos de dieciseisavos

Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en entrar a los dieciseisavos tras una jornada de cierre intensa.

En total, 32 selecciones avanzaron a la primera ronda eliminatoria, mientras que 16 quedaron fuera, incluidas naciones como Bolivia, Fiyi, Haití, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda, entre otras.

El torneo también ha revelado a los máximos goleadores de la fase de grupos son Samuele Inacio (Italia), Rene Mitongo (Bélgica) y Vit Skrkon (Chequia), todos con cuatro anotaciones.

Viernes 14 de noviembre de 2025

Zambia vs. Mali

Portugal vs. Bélgica

Suiza vs. Egipto

Francia vs. Colombia

Argentina vs. México

República de Irlanda vs. Canadá

Estados Unidos vs. Marruecos

Brasil vs. Paraguay

Sábado 15 de noviembre de 2025

Senegal vs. Uganda

Corea del Sur vs. Inglaterra

Italia vs. Chequia

Japón vs. Sudáfrica

Alemania vs. Burkina Faso

Venezuela vs. Corea del Norte

Austria vs. Túnez

Croacia vs. Uzbekistán

Con información de EFE.