¿Por qué el Hijo de Fishman quedó en libertad tras ser señalado por la muerte del réferi ‘Búho’?

El Hijo de Fishman ofrecerá próximamente una conferencia de prensa para dar detalles sobre su caso. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Pexels).

Tras ser señalado por el presunto homicidio culposo del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘Búho’, el luchador profesional Hijo de Fishman fue puesto en libertad.

Un representante del despacho jurídico Magallán, Reyes y Asociados confirmó la noticia en un video compartido por la promotora de lucha libre El Patrón Espectáculos, en el que explicó la situación jurídica del deportista.

El Hijo de Fishman fue señalado como presunto responsable de la muerte del réferi ‘Búho’, ocurrida después de que el luchador supuestamente le aplicó una técnica de lucha libre durante su última pelea.

¿Qué dijo el abogado del Hijo de Fishman sobre el caso del réferi ‘Búho’?

En el video difundido por El Patrón Espectáculos, el abogado del Hijo de Fishman explicó que el deportista, quien enfrentaba la acusación de homicidio culposo, obtuvo su libertad mediante un mecanismo legal conocido como acuerdo reparatorio.

“De manera precisa, recalcar que, a través de las gestiones del despacho, se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad”, declaró el representante de Magallán, Reyes y Asociados.

El abogado añadió que el luchador deberá cubrir la reparación del daño, aunque no detalló las obligaciones que adquirió mediante el acuerdo. Sobre la conclusión del procedimiento, comentó: “No hubo una situación de ir más allá, (de esta forma) culminamos y se logró la libertad el día de hoy”.

¿Qué es un acuerdo reparatorio, como el que logró el Hijo de Fishman?

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla los acuerdos reparatorios como una de las soluciones alternas para resolver determinados conflictos penales sin necesidad de continuar con el proceso en los términos habituales.

El maestro Christian Bernal Porras, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio, explica que este mecanismo permite poner fin al procedimiento mediante un acuerdo entre la víctima u ofendido y la persona imputada.

“Esta salida alterna está permitida en aquellos delitos que se persiguen por querella, en delitos culposos o delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas; por ejemplo, un fraude, un homicidio culposo o bien un robo cometido sin violencia”, explica.

De acuerdo con el experto, el acuerdo reparatorio puede celebrarse durante la investigación inicial o en la etapa de investigación complementaria, bajo las condiciones previstas en la legislación. En el caso del Hijo de Fishman, su representante legal atribuyó la liberación a la celebración de este mecanismo.

El artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las partes pueden acordar que la reparación del daño se cumpla de manera inmediata, en una sola exhibición, o diferida, mediante pagos en distintos momentos.

Christian Bernal Porras señala que, cuando la persona imputada cumple con las obligaciones establecidas en el acuerdo, se extingue la acción penal en los términos previstos por la ley.

Sin embargo, el incumplimiento tiene consecuencias. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, si no se cumplen las obligaciones pactadas, “la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno”.

¿Quién era ‘Búho’, el réferi que murió tras la última pelea del Hijo de Fishman?

Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘Búho’, dedicó cerca de tres décadas al arbitraje en la lucha libre de Hidalgo, después de una primera etapa de 15 años como gladiador. Su trayectoria comenzó bajo la máscara de ‘El Búho Negro II’, personaje que adoptó siguiendo los pasos de su hermano, ‘El Búho Negro I’.

Su llegada al arbitraje ocurrió por casualidad, cuando una función se quedó sin réferi y le pidieron ocupar su lugar. A partir de entonces, construyó una carrera en la que participó en encuentros con figuras como Mil Máscaras, Dos Caras, Canek, Último Guerrero y El Hijo del Santo, entre otros.

La Arena Afición de Pachuca fue uno de los principales escenarios de su trayectoria. A lo largo de los años sufrió diversas lesiones, entre ellas una caída de cabeza que le provocó una lesión cervical en 2022.

Tras una larga trayectoria en la lucha libre, Germán Pineda murió durante una función, después de un incidente en el ring con el Hijo de Fishman. Los primeros reportes señalaron que el luchador presuntamente le aplicó un ‘martinete’; sin embargo, en los videos difundidos en redes sociales no se observa esa maniobra, sino múltiples golpes y un azotón.