‘Se logró un acuerdo reparatorio’: Hijo de Fishman queda libre tras acusación de homicidio del réferi ‘Búho’

El réferi ‘Búho’ falleció poco después de que el Hijo de Fishman le aplicara un ‘castigo’ sobre el ring. (Foto: Imagen generada con IA Gemini).

El Hijo de Fishman, luchador profesional, fue puesto en libertad tras ser señalado por el presunto delito de homicidio culposo, luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’.

Durante su última pelea contra Máscara Sagrada, el ‘Veneno Verde’, como también es apodado el luchador, habría aplicado un ‘castigo’ al réferi. Tras los hechos, Germán Pineda quedó inmóvil y, poco después, se informó de su fallecimiento.

Ante lo ocurrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvieron al Hijo de Fishman, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Desde entonces, permanecía detenido.

¿Por qué el Hijo de Fishman fue puesto en libertad?

El Patrón Espectáculos, promotora de la función de lucha libre en la que ocurrieron los hechos, anunció la liberación del luchador mediante un video publicado en sus redes sociales.

En el clip, un representante del despacho jurídico Magallán, Reyes y Asociados explicó la situación legal del Hijo de Fishman e indicó que su liberación fue posible gracias a un acuerdo reparatorio.

“De manera precisa, recalcar que, a través de las gestiones del despacho, se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad”, comentó. También señaló que el deportista deberá pagar una reparación del daño.

El abogado añadió que el proceso penal contra el luchador concluyó con este acuerdo: “No hubo una situación de ir más allá, (de esta forma) culminamos y se logró la libertad el día de hoy”, señaló.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un plazo para cumplir con las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio. Si estas se incumplen, “la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno”.

Hasta ahora, el despacho Magallán, Reyes y Asociados no ha detallado en qué consistió el acuerdo alcanzado por el Hijo de Fishman. Sin embargo, El Patrón Espectáculos adelantó que próximamente ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar las dudas sobre el caso.

¿Qué pasó durante la pelea con el réferi ‘Búho’ y el Hijo de Fishman?

La pelea entre Máscara Sagrada y el Hijo de Fishman terminó con una agresión contra el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘Búho’, quien quedó inmóvil sobre la lona. De acuerdo con el testimonio de la creadora de contenido Steph Heredia, presente en la función ‘Deslealtades’, los asistentes pensaron inicialmente que lo ocurrido formaba parte del espectáculo.

Según relató la influencer, después de perder el combate, el Hijo de Fishman se fue contra el réferi y, tras aplicarle un ‘castigo’, bajó del ring para tomarse fotografías con sus seguidores. Sin embargo, cuando el presentador advirtió que ‘Búho’ no reaccionaba, el luchador regresó para ver qué sucedía.

Aunque los primeros reportes señalaron que el luchador presuntamente aplicó un ‘martinete’ al réferi, en los videos difundidos en redes sociales no se observa dicha maniobra, sino múltiples golpes y un azotón. Por ello, no es posible dar por confirmado que esa técnica se haya ejecutado.

Tras el incidente, las personas que estaban en el ring intentaron auxiliar a ‘Búho’ y pidieron ayuda, mientras los organizadores solicitaron a los asistentes que abandonaran el recinto. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar únicamente confirmaron el fallecimiento del réferi.