Memo Ochoa vuelve al Estadio Banorte: América prepara homenaje para su histórico portero

El Club América prepara un reconocimiento especial para Guillermo ‘Memo’ Ochoa, el guardameta que comenzó su carrera profesional con las Águilas y se convirtió en uno de los referentes de su portería. Tras el anuncio de su retiro del futbol profesional, el equipo de Coapa le dedicará un homenaje en el Estadio Banorte.

La ceremonia llevará por lema ‘Por S13empre’, en alusión al número 13 que Ochoa utilizó durante su segunda etapa con el conjunto azulcrema. El anuncio llegó en el marco de las celebraciones por el 110 aniversario del América, que busca reconocer a las figuras que dejaron huella en la institución.

El homenaje se realizará durante el partido contra Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de Liga MX.

Memo Ochoa fue uno de los porteros más destacados en la historia del América. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuándo será el homenaje a Memo Ochoa en el América?

El homenaje a Memo Ochoa está programado para el domingo 25 de octubre de 2026, cuando el América reciba al Pachuca en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México, esto luego de que la Liga MX informara de un cambio de día para el encuentro.

La directiva americanista adelantó que reconocerá la trayectoria del guardameta, quien defendió la portería del club durante dos etapas: de 2004 a 2011 y de 2019 a 2022.

Hasta el momento, el lema elegido para el tributo es ‘Por S13empre’, una referencia directa al dorsal que tuvo Ochoa en sus últimos años como jugador del América.

El horario del encuentro es a 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

La historia de Memo Ochoa con el Club América

Guillermo Ochoa comenzó su historia con el América desde las fuerzas básicas y debutó en Primera División el 15 de febrero de 2004, cuando tenía 18 años. Una oportunidad frente a Monterrey marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los porteros mexicanos más reconocidos.

Durante su primera etapa, entre 2004 y 2011, Ochoa se consolidó bajo los tres postes del equipo capitalino. Su desempeño y sus intervenciones lo convirtieron en una de las figuras del plantel, además de despertar el interés de clubes europeos.

Con las Águilas conquistó el torneo Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2006. En 2007 también apareció entre los candidatos al Balón de Oro, un reconocimiento que reflejó la proyección internacional que alcanzó durante sus primeros años como profesional.

En 2011 dejó México para comenzar su aventura europea con el Ajaccio de Francia. Posteriormente jugó en equipos como Málaga y Granada, de España, Standard de Lieja, de Bélgica, y Salernitana, de Italia, entre otros.

Ocho años después de su salida, el portero volvió al América en 2019. En su segunda etapa permaneció hasta 2022, cuando emprendió una nueva aventura en el futbol europeo.

Aunque en ese regreso no consiguió sumar otro campeonato con el conjunto azulcrema, mantuvo un papel importante en la portería y reforzó su vínculo con la afición.

El desempeño de Guillermo Ochoa en el América, lo llevó a ser portero de la Selección Mexicana de futbol. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Fotografía Cortesía)

¿Cuántos partidos jugó Memo Ochoa con el América?

Guillermo Ochoa disputó 424 partidos oficiales par hacer historia con el Club América, de acuerdo con el recuento publicado por N+. La cifra corresponde a sus dos etapas con el conjunto capitalino, entre 2004 y 2011 y de 2019 a 2022.

Con ese registro, Ochoa es considerado el guardameta con más partidos en la historia de la institución. Su trayectoria con las Águilas abarcó casi 11 años, en los que pasó de ser un joven surgido de las fuerzas básicas a convertirse en uno de los referentes de la portería americanista.