Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 del Apertura 2026?

Pumas vs. Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Shutterstock/Cruzazul/Pumas)

Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro tiene como escenario el Estadio Olímpico Universitario, donde los equipos vuelven a encontrarse después de la final del Clausura 2026, en la que ‘La Máquina’ se quedó con el campeonato.

El partido representa una oportunidad para que los universitarios busquen revancha ante los cementeros, mientras que Cruz Azul intenta sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de la clasificación a la liguilla.

Cruz Azul busca la victoria ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. (Foto. Cuartoscuro)

¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul?

El partido de Cruz Azul contra Pumas se juega el domingo 11 de octubre de 2026, a las 19:1 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 y estos son los detalles del partido de la Liga MX:

Partido: Pumas vs Cruz Azul.

Pumas vs Cruz Azul. Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.

domingo 11 de octubre de 2026. Horario: 19:15horas, tiempo del centro de México.

19:15horas, tiempo del centro de México. Estadio: Olímpico Universitario.

Olímpico Universitario. Torneo: Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul en vivo?

La transmisión del partido entre Pumas y Cruz Azul estará disponible en televisión abierta, televisión de paga y streaming, por lo que los aficionados tendrán distintas alternativas para seguir el encuentro.

Estas son las opciones anunciadas para ver el juego en México:

Televisión abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX.

De esta manera, los seguidores de ambos equipos podrán seguir el duelo desde casa o a través de la plataforma digital, de acuerdo con las opciones disponibles a las cuales tengan acceso.

Pumas busca reencontrarse con la victoria luego de ser derrotados por San Luis. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul al partido?

Pumas llega a la Jornada 11 ubicado en la posición 12 de la tabla general, luego de perder 3-2 ante Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado dejó un sabor amargo para los universitarios, que no pudieron aprovechar la localía y terminaron cediendo los tres puntos en un encuentro en el que recibieron tres goles.

Ahora, el equipo auriazul tendrá que volver a jugar ante su afición, esta vez frente a uno de sus rivales más exigentes. El objetivo será corregir los errores que le costaron la derrota y conseguir un resultado que le permita escalar posiciones en el Apertura 2026.

Cruz Azul ocupa el séptimo lugar de la clasificación, después de empatar 3-3 frente a Toluca. El partido estuvo marcado por la cantidad de goles y dejó a ‘La Máquina’ sin la victoria que necesitaba para mejorar su posición en el campeonato.

Con ese resultado, los cementeros buscarán sumar de a tres en su visita a Ciudad Universitaria. El enfrentamiento ante Pumas representa una oportunidad para acercarse a los primeros puestos, aunque tendrán que hacerlo ante un conjunto que también necesita puntos para recuperarse.

¿Cuáles fueron los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX?

La onceava jornada del Apertura 2026 de la Liga MX se llevó a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre. Estos fueron los encuentros programados y los estadios donde se jugaron, así como el marcador.