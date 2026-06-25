⁠'Crecimos viéndote jugar’: Fátima Bosch afirma ser fan de Memo Ochoa tras el triunfo de México vs. Chequia

Tras la victoria de México ante Chequia en el Mundial 2026 la modelo Fátima Bosch, actual Miss Universo, rindió homenaje para Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien disputó sus primeros minutos del torneo y recibió una emotiva despedida de la afición.

A través de sus historias de Instagram, la reina de belleza mexicana difundió una fotografía inédita de su infancia junto al portero mexicano y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó la admiración que mantiene por el histórico portero desde que era niña.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Memo Ochoa tras el México vs. Chequia?

Fátima Bosch publicó una fotografía tomada durante la etapa de Guillermo Ochoa como jugador del América. En la imagen aparece ella de niña, con una camiseta del club y sosteniendo un balón, mientras posa junto al arquero.

La Miss Universo escribió: “Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”, en sus historias de Instagram.

Además de esa imagen, la modelo también compartió otra historia dedicada al guardameta con la palabra “Leyenda”, en referencia al cierre de su trayectoria con la Selección Mexicana.

Fátima Bosch presumió foto con Memo Ochoa (Foto: Captura de pantalla de Instagram @fatimaboschfdz).

El homenaje a Memo Ochoa en el triunfo de México sobre Chequia

El reconocimiento que recibió Francisco Guillermo Ochoa ocurrió durante la victoria de México, resultado con el que el equipo dirigido por Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A con paso perfecto y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ochoa ingresó al minuto 78 en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel y recibió una ovación de más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México. El arquero disputó así sus primeros minutos en su sexta Copa del Mundo, después de haber formado parte de las convocatorias de 2006 y 2010 sin jugar, y ser titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Al finalizar el encuentro, el guardameta agradeció el gesto del cuerpo técnico y de la afición. “Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y por supuesto con el entrenador por dejarme vivir este último momento”, declaró a EFE.

El arquero también recordó lo que representó despedirse en el estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

“Me pasan muchos años por la cabeza, mi primer partido aquí, en esta portería. Levantar trofeos en esta cancha con el América, muchos momentos con la selección de eliminatoria, de Mundiales, el cariño de la gente”, expresó.

El encuentro marcó la despedida internacional del portero con la Selección Mexicana, luego de que el propio futbolista anunciara días antes que se retirará una vez concluya la participación del equipo nacional en la Copa del Mundo.

Tras el silbatazo final, sus compañeros lo levantaron en hombros mientras el público lo despidió entre aplausos. Ochoa recibió además el gafete de capitán durante el partido y cerró su participación con un mensaje de agradecimiento.

“Me voy vacío por haber entregado todo a la selección”, concluyó el portero mexicano.