Abogado de Hijo de Fishman explica foto donde el luchador se ríe tras muerte del réferi ‘Búho’

El Hijo de Fishman concedió sus primeras declaraciones junto a su abogado donde ambos hablaron sobre la muerte de 'Búho'. (Foto. Cuartoscuro)

El Hijo de Fishman dio sus primeras declaraciones acerca de la muerte de ‘Búho’ y durante la conferencia, su abogado explicó foto donde el luchador se ríe tras el fallecimiento del réferi.

La imagen muestra al luchador luego de ser detenido y llevado ante las autoridades, imagen que fue presuntamente filtrada por elementos de seguridad.

“Quiero aclarar lo de la fotografía donde aparece sonriendo. Debo comentarles que los policías que tomaron esa imagen lo estaban amedrentando en ese momento, diciéndole groserías, ofensas. Él ante el nerviosismo de estar en esa presión, sonrió”, declaró la defensa legal del Hijo de Fishman en una conferencia.

El abogado reveló que la policía le tomó fotos “indebidamente” e incurrieron en violaciones a sus derechos humanos porque no “salvaguardaron su identidad”.

“Cualquiera de nosotros tiene derecho a que se preserve en secreto su identidad, especialmente como persona detenida e investigada. Peor aún luego de publicarla en redes sociales”, agregó.

De acuerdo con el abogado del luchador Hijo de Fishman, ya se iniciaron investigaciones contra los elementos que filtraron información sobre el caso de la muerte de ‘Búho’.

El Hijo de Fishman fue detenido, y posteriormente liberado, por la muerte del réferi 'Búho'. (Foto: Cuartoscuro)

Hijo de Fishman dio sus primeras declaraciones sobre la muerte del réferi ‘Búho’

El Hijo de Fishman nunca tuvo la intención de hacerle daño a Gerardo Germán Pineda, conocido como el réferi ‘Búho’, quien murió después de una función de lucha libre en la que recibió un castigo. Tras quedar en libertad, el luchador expresó su sentir por lo ocurrido y lamentó el desenlace del encuentro.

“Estábamos contentos de hacer lo que nos gusta. Lamentablemente en el momento se suscitó esto, algo que jamás fue con la intención de hacerle daño. Pero bueno, lo hecho hecho está”, expresó durante una conferencia de prensa.

El luchador mexicano también señaló que quienes participan en este deporte son conscientes de los riesgos que implica subir al cuadrilátero, tanto para los réferis como para los propios luchadores.

Finalmente, el Hijo de Fishman reconoció que la muerte del réferi lo afectó: “No me siento bien para nada. Es algo que pues jamás me va a hacer sentir bien (...) Quiero expresar mis más sinceras condolencias y mi más sincero pésame para la familia del señor ‘Búho’”, concluyó en la misma conferencia de prensa de este 14 de octubre.

El Hijo de Fishman quedó en libertad tras un acuerdo reparatorio con la familia de 'Búho''. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién fue el réferi ‘Búho’'

Gerardo Germán Pineda, conocido en la lucha libre como el réferi ‘Búho’, fue luchador y después réferi, un trabajo que tuvo durante casi tres décadas.

Su trayectoria en la lucha libre comenzó por influencia de su hermano, quien utilizó el personaje de ‘El Búho Negro I’. Tras seguir sus pasos, Pineda adoptó el nombre de ‘El Búho Negro II’ y permaneció alrededor de 15 años como luchador.

Un día, faltó el réferi y le pidieron subir al ring, así comenzó su faceta como juez. Su experiencia le permitió comprender los movimientos, las distancias y los tiempos de cada combate.

La Arena Afición de Pachuca fue uno de los escenarios principales de su trayectoria. En ese recinto arbitró encuentros con leyendas como Mil Máscaras, Dos Caras, Canek, Último Guerrero, Solar, El Hijo del Santo y Blue Panther.

Su debut en aquella arena estuvo acompañado de nervios. “Yo sudaba, era la primera vez en ese nivel; me desvié tantito, pero volví a recoger”, relató para Criterio Hidalgo en enero de 2026

Los años sobre el cuadrilátero también le dejaron numerosas lesiones. Una de ellas fue una lesión cervical en 2022, cuando cayó de cabeza durante una función en Pachuca en un combate donde participaron Penta Zero Medo y Fénix.

Su legado también tuvo continuidad en su familia: su hijo, conocido como ‘El Búho Jr.’, siguió sus pasos como luchador.