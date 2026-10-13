De París 2024 a la suspensión: Castigan a Alan Cleland, surfista mexicano, señalado por agresión sexual

El surfista mexicano Alan Cleland fue castigado tras acusaciones de agresión sexual en su contra. (Foto: KK Stock / Shutterstock.com)

El surfista mexicano Alan Cleland Jr., quien hizo historia al convertirse en el primer representante de nuestro país en esta disciplina durante los Juegos Olímpicos de París 2024, fue suspendido provisionalmente del circuito de la World Surf League (WSL) tras una acusación de agresión sexual contra una adolescente.

La medida fue anunciada por el Comité Disciplinario de la liga, que informó sobre la suspensión de un competidor del Championship Tour masculino de 2026, aunque inicialmente no reveló su identidad. Posteriormente, se identificó a Cleland pues su nombre fue retirado de la clasificación del campeonato, informóp El País.

Alan Cleland es un surfista mexicano. (Foto: Gobierno de El Salvador) (Gobierno de El Salvador)

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante una reunión privada en agosto, después de una etapa del circuito mundial celebrada en Teahupo’o, en la Polinesia Francesa. La acusación contra Alan Cleland involucraría también a otros tres hombres.

La WSL señaló que actuó al conocer las acusaciones y que colaborará con las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, el atleta mexicano no ha respondido públicamente ante estos señalamientos.

Las autoridades australianas indicaron que el caso correspondía a la jurisdicción de la policía de la Polinesia Francesa aunque no se había confirmado públicamente una investigación formal.

Las acusaciones de Noah Klapp contra Alan Cleland

Noah Klapp, surfista alemana y excampeona mundial sub-16 de la International Surfing Association (ISA), acusó públicamente a Alan Cleland de haber ejercido violencia física, verbal y sexual durante el noviazgo que mantuvieron aproximadamente seis años atrás, cuando ella tenía 17 años.

En una publicación difundida en Instagram el 12 de octubre, Klapp relató episodios en los que, según su testimonio, el exparticipante de los Juegos Olímpicos de París la habría sujetado con fuerza de las muñecas, retenido contra su voluntad en habitaciones y agredido de manera reiterada.

La surfista decidió hacer públicos los señalamientos después de conocer la acusación relacionada con una adolescente australiana en Tahití. En su mensaje también cuestionó el reconocimiento que Cleland recibió dentro de la industria del surf.

Así que esto es todo, Alan. A diferencia de ti, yo cumplo mi palabra. Te dije que si me enteraba de que habías tratado a otra persona siquiera parecido a como me trataste a mí, hablaría”, declaró.

Alan Cleland representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Twitter @CONADE / Instagram @alan_jr_cleland) (Twitter @CONADE / Instagram @alan_jr_cleland)

¿Quién es Alan Cleland?

Alan George Cleland Quiñónez es un atleta mexicano originario de Boca de Pascuales, Colima. Desde niño practicó el surf, influido por su padre.

El colimense comenzó a destacar en competencias juveniles y se incorporó a la selección nacional en 2014. Su trayectoria internacional creció con participaciones en torneos de la International Surfing Association y de la World Surf League.

En junio de 2023 consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al ganar los ISA World Surfing Games, celebrados en El Salvador. Con ese resultado obtuvo el título mundial de la competencia, posteriormente representó a México en los Juegos Olímpicos.

Durante la justa francesa llegó a los octavos de final y terminó en el noveno lugar de la competencia masculina.

Después, Cleland continuó compitiendo en el circuito profesional. En agosto de 2024 ganó el US Open de Surf en Huntington Beach, California, tras vencer al francés Marco Mignot en la final.

También se convirtió en el primer mexicano en competir en el Championship Tour de la WSL, el circuito de máxima categoría del surf profesional. Lo que lo llevó a ocupar el puesto 24 del ranking mundial.