Mexicano Alan Cleland gana Mundial de Surf; ‘Lo soñé y significa todo para mí'

El surfista mexicano Alan Cleland se clasificó a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras coronarse campeón mundial de surf en un clasificatorio disputado en las playas salvadoreñas La Bocana y El Sunzal.

Cleland, con una actuación casi perfecta en los ISA World Surfing Games en El Salvador, se llevó la medalla de oro en la categoría masculina al obtener una puntuación de 9.73 en la final.

Alan Cleland (Federación Mexicana de Surf)

“Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido”, expresó Cleland.

Alan había ganado antes una presea de plata en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-18 en Estados Unidos y se perfila como uno de los favoritos en los Juegos Panamericanos de este año.

Alan Cleland (Federación Mexicana de Surf)

También clasificaron a los Panamericanos su compatriota Sebastián Williams, el canadiense Cody Young y los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela.

Por su parte, la brasileña Tatiana Weston Webb se colgó la medalla de oro en la categoría femenil tras imponerse a la canadiense Erin Brooks y a la francesa Johanne Defay.

Las competencias en el clasificatorio de surf se llevaron a cabo entre el 30 de mayo y el 7 de junio en las turísticas playas La Bocana y El Sunzal, en el central departamento de La Libertad.

Con este evento, también se completaron los cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) informó de que fueron más 260 atletas los que participaron en el ISA World Surfing Games 2023.

Los Juegos Panamericanos se llevarán a cabo en Santiago, Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. Alrededor de 7 mil deportistas de todo el continente se enfrentarán en diversas disciplinas deportivas.

(Con información de EFE)