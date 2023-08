¡Histórico! Alan Cleland, primer surfista mexicano en clasificar a unos Juegos Olímpicos para París 2024

El mexicano Alan Cleland Jr. sigue haciendo historia al conseguir una plaza olímpica para México en los Juegos Olímpicos de París 2024 como actual campeón del mundo de surf.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano confirmaron el logro de Alan Cleland Jr., quien se convertirá en el primer surfista en representar al país en unos JJOO en esta disciplina que debutó en el programa olímpico en Tokio 2020.

La Championship Tour de la World Surf League dio a conocer la distribución de las plazas entre todos los surfistas del mundo para París 2024 y en la lista figura el nombre del colimense. Cleland Jr. se une a la aún corta lista de mexicanos clasificados a los próximos Juegos Olímpicos.

¿Quién es el surfista mexicano Alan Cleland?

Alan George Cleland Quiñonez es originario de Boca de Pascuales, Colima y desde niño ha destacado en el surf, deporte que le inculcó su padre y entrenador, Alan Cleland, quien también fue surfista.

Alan Cleland es campeón mundial de surf. (Gobierno de El Salvador)

Fue campeón nacional junior de surf durante varios años, por lo que al no tener rivales a su nivel, comenzó a competir en categorías abiertas junto a surfistas varios años mayores que él. Es seleccionado nacional desde 2014.

En el Mundial de 2018 de la ISA, en los Estados Unidos, consiguió su mejor lugar con la posición 13 en sub 16. El US Open Of Surfing 2018 logró colarse a la gran final, obteniendo el tercer lugar en la categoría de juveniles. En el Vans Surf Open Acapulco, QS, de la WSL, estuvo a punto de pasar a la gran final al quedar en el tercer lugar.

Cleland Jr. es el actual campeón del mundo en surf luego de ganar los ISA World Surfing Games 2023, un clasificatorio disputado en las playas salvadoreñas La Bocana y El Sunzal.

“Significa todo. Es algo por lo que he trabajado y he invertido mi tiempo desde que comencé a surfear y algo que quería. Es algo por lo que me esforcé, soñé, puse todo mi trabajo en ello. Se hizo realidad y no puedo dejar de sonreír. Estoy agradecido”, expresó Cleland Jr.

Alan Cleland es campeón mundial de surf. (Federación Mexicana de Surf)

Con ese resultado, el surfista colimense había asegurado su lugar en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde buscaría su pase a los Olímpicos de París. Sin embargo, ya no fue necesario dado que está ranqueado entre los 30 mejores del mundo.