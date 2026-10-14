Hijo de Fishman no aplicó un martinete al ‘Búho’, fue un ‘package piledriver’: ‘Te gana la adrenalina’

El Hijo de Fishman explicó que la llave que le aplicó al referí fue un package piledriver, una derivante del martinete. (Foto: Cuartoscuro)

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, durante una función de lucha libre en Hidalgo, desató una polémica por el castigo que recibió del Hijo de Fishman. Tras los señalamientos sobre el uso de un martinete, el luchador aclaró que la llave que aplicó se llama package piledriver y cuestionó las versiones que circularon sobre lo ocurrido.

A veces te dejas llevar por la adrenalina con muchas situaciones. En ese momento te podría decir lo que pasó por mi cabeza después del acontecimiento. El castigo se llama package piledriver, es una variante de, mas no es un martinete”, declaró el luchador, quien insistió en que existe una diferencia entre ambas maniobras.

El package piledriveres una variante del martinete en la que el luchador sujeta las piernas de su oponente, lo levanta con la cabeza hacia abajo y se deja caer sentado sobre la lona. La maniobra mantiene el cuerpo del rival recogido y puede provocar lesiones graves en la cabeza y el cuello si se ejecuta incorrectamente.

En México, el martinete es una maniobra restringida por distintas comisiones de lucha libre debido al peligro de provocar lesiones graves.

“Eso es lo que me extraña, que muchos medios consolidados, ¿por qué en lugar de informar, por causar reacciones, por causar morbo, especulan cosas que inmediatamente no sucedieron, no se suscitaron en el momento?”, cuestionó.

Asimismo, sostuvo que los participantes de la lucha libre conocen los riesgos de su profesión y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar al réferi. Reconoció que un accidente de esta naturaleza podría ocurrirle a cualquiera de sus compañeros.

El Hijo de Fishman aseguró que hubo falta de atención médica tras el incidente contra el réferi conocido como 'El Búho'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué ocurrió con el réferi ‘El Búho’ Pineda durante la función de lucha libre en Hidalgo?

Gerardo Germán Pineda, de 75 años, murió durante la función Deslealtades, celebrada el 6 de octubre de 2026 en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Durante el combate entre el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, el réferi recibió un castigo del primero y quedó tendido sobre la lona. La situación provocó preocupación entre los asistentes cuando el árbitro no logró reincorporarse.

En sus declaraciones, el luchador explicó que inicialmente continuó con las actividades posteriores al combate y se acercó a los aficionados para tomarse fotografías. Sin embargo, cuando regresó al cuadrilátero, encontró al réferi todavía con vida.

“Después de ello, me bajo de donde estaba la lucha, me bajo a tomar fotos con la gente [...] después me subo al ring y era el señor que todavía respiraba”, relató.

El Hijo de Fishman recordó que la situación le provocó angustia, especialmente cuando las personas que se encontraban alrededor del réferi comenzaron a solicitar ayuda médica.

“Entonces, empecé a sentir una desesperación, una angustia horrible, pero horrible, o sea, simplemente no dimensiono lo que sentí en ese momento”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, algunas personas solicitaron oxígeno para auxiliar al réferi, mientras otras intentaron comunicarse con los servicios de emergencia.

Los resultados de la necropsia, difundidos en reportes periodísticos, señalaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, acompañado de lesiones como edema cerebral y hemorragia subaracnoidea.

Tras el fallecimiento, las autoridades detuvieron al Hijo de Fishman como parte de una investigación por homicidio culposo. El luchador recuperó su libertad el pasado 9 de octubre, después de alcanzar un acuerdo reparatorio con los familiares del árbitro.

El Hijo de Fishman fue detenido poco después del fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda (Foto: Cuartoscuo) (Cuartoscuro)

El Hijo de Fishman denunció falta de atención médica en la función de lucha libre

Además de explicar la maniobra que aplicó al réferi, el Hijo de Fishman cuestionó las condiciones de seguridad durante la función de lucha libre en Hidalgo y señaló a la promotora responsable del espectáculo por la presunta falta de personal y equipo médico.

El luchador consideró que los organizadores debieron contar con los recursos necesarios para atender una emergencia y cuestionó la presunta ausencia de servicios de auxilio inmediato.

“¿Dónde estaban las ambulancias? ¿Dónde estaba el doctor? ¿Dónde estaban los paramédicos? ¿Dónde estaba el equipo cuando lo subieron a la camilla?”, reclamó.

También aseguró que la promotora que lo contrató no destinó suficientes recursos para contar con servicios médicos adecuados. De acuerdo con su versión, la falta de presupuesto fue uno de los argumentos que recibió para explicar esa situación.

El Hijo de Fishman sostuvo que este problema no se limita al incidente de Hidalgo, pues otros compañeros de profesión también enfrentan dificultades para recibir atención oportuna cuando sufren lesiones durante los combates.

“Aquí, ¿dónde está la gente, las personas capacitadas para auxiliarnos cuando nos lastiman? Y eso es algo que ha pasado con muchos compañeros donde no hay las capacitaciones adecuadas para auxiliarnos en este tipo de situaciones”, señaló.

Finalmente, el luchador reconoció que la muerte de ‘El Búho’ continúa afectándolo y que todavía intenta asimilar lo ocurrido durante aquella función.

“Y no me siento bien, para nada. Es algo que jamás me va a hacer sentir bien”, expresó.