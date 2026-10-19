España vs México Femenil en el Mundial sub-17: ¿Dónde y a qué hora ver el partido EN VIVO?

La Selección Mexicana debuta en el Mundial sub-17 Femenil ante España. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 inicia su camino en la Copa del Mundo de Marruecos 2026 con una prueba exigente: La selección de España es su primer rival en la fase de grupos, en un encuentro en el que el equipo dirigido por Miguel Gamero busca comenzar con el pie derecho.

El encuentro marca el inicio del camino de México en el Grupo F, donde también se medirá con Chile y Australia.

¿Dónde ver el partido España vs México Femenil Sub-17 EN VIVO?

El debut de México ante España en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 puede seguirse totalmente en vivo en televisión abierta a través de Canal Nu9ve.

También la transmisión está disponible en TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium, aunque se requiere de una suscripción con costo para acceder al contenido.

¿A qué hora juega México vs España Femenil Sub-17?

El partido entre España y México se juega este lunes 19 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tiene como sede el Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Marruecos, y corresponde a la primera jornada del Grupo F.

¿Quiénes son las convocadas de México al Mundial Femenil Sub-17?

El director técnico Miguel Gamero convocó a 21 futbolistas para representar a México en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Antes de la competencia, el cuerpo técnico destacó la importancia de representar al país y afrontar el torneo sin que las expectativas se conviertan en una carga para las jugadoras.

“Como equipo queremos que se sientan orgullosos, orgullosas de ser mexicanos, mexicanas y eso lo transmitiremos. Tenemos una oportunidad para transmitir lo que es México dentro de la cancha, dentro de un deporte y estamos muy ansiosos de que inicie esto y que sepan que tienen un equipo que se va a matar en la cancha por todos los mexicanos”, declaró Miguel Gamero en una conferencia de prensa.

La convocatoria de la Selección Mexicana está integrada por las siguientes futbolistas:

Porteras

Ania López Acuña.

Emiley Ríos Alba.

Camila Haro Nila.

Defensas

Fernanda Monroy Clemente.

Emily Delgado Novoa.

Valeria Figueroa Figueroa.

Camila Campos Correa.

Vanessa Paredes Vences.

Bethzabeth Barrón Montaño.

Araceli Pérez Fielder.

Bianka Arredondo Méndez.

Mediocampistas

Ixchel Uscanga Beas.

Dafne Zoe Sánchez Iñiguez.

Citlalli Reyes Vázquez.

Naomi Rojo Herrera.

Delanteras

María Natalia Pérez García.

Mia Urbano Carmona.

Kemberly García Márquez.

Shaddai Núñez Álvarez.

Nicole Jiménez Sukhoparova.

Natalia Ugalde Molina.

¿Cuándo son los próximos partidos de México en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos?

Después de su debut contra España, los siguientes partidos de la Selección Mexicana dentro de la fase de grupos son:

Chile vs México: jueves 22 de octubre, a las 12:00 horas.

jueves 22 de octubre, a las 12:00 horas. México vs Australia: domingo 25 de octubre, a las 09:00 horas.

La Selección Mexicana Femenil debe ubicarse entre los dos primeros lugares del Grupo F para avanzar directamente a los octavos de final. También tendrá posibilidades de clasificarse si termina como una de las cuatro mejores terceras selecciones de la fase de grupos.