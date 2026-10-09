México Femenil vs. Jamaica HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la fecha FIFA?

Estos son los detalles del partido de la Selección Mexicana Femenil contra Jamaica. (Foto: Shutterstock/FMF/FJF)

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la cancha este viernes 9 de octubre para enfrentar a Jamaica en el primero de dos partidos amistosos que sirven como preparación rumbo al Campeonato Concacaf W, torneo en el que buscará su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

México tiene a jugadoras clave Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal, Charlyn Corral y Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, quienes aportan su experiencia para que el conjunto nacional encuentre su mejor funcionamiento.

Jamaica también aprovecha estos encuentros para evaluar a sus futbolistas. Las caribeñas cuentan con jugadoras que militan en el futbol europeo, entre ellas Khadija Shaw, del Manchester City, y Rebecca Spencer.

Selección Mexicana Greta Espinoza y Scarlett Camberos son dos de las referentes de la Selección Mexicana Femenil. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿A qué hora juega México vs Jamaica femenil?

El partido amistoso de México y Jamaica se lleva a cabo este viernes 9 de octubre de 2026:

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

viernes 9 de octubre de 2026. Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Victoria.

Victoria. Sede: Aguascalientes, Aguascalientes.

Aguascalientes, Aguascalientes. Torneo: partido amistoso de la Fecha FIFA femenil.

El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto mexicano pruebe distintas variantes y llegue con ritmo competitivo al torneo de Concacaf, en el que estará en juego la clasificación a la próxima Copa Mundial Femenina.

¿Dónde ver México vs Jamaica femenil en vivo?

La transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil y Jamaica estará disponible en México a través de TUDN por televisión de paga y la plataforma de streaming ViX, la cual requiere de una suscripción con costo.

Selección Mexicana femenil La Selección Mexicana Femenil tiene partidos amistosos de preparación para buscar su boleto al Mundial 2027. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quiénes son las figuras de México y Jamaica femenil?

La convocatoria mexicana incluye futbolistas con experiencia en competencias nacionales e internacionales. Entre ellas destaca Jacqueline Ovalle, mediocampista del Orlando Pride; Rebeca Bernal, jugadora del Manchester United, y Charlyn Corral, delantera reconocida por su trayectoria en el futbol español.

También sobresale Scarlett Camberos, quien aporta velocidad y desequilibrio en el ataque, mientras que el equipo buscará mantener el orden defensivo ante la potencia física de las jamaicanas.

Jamaica tiene en Khadija Shaw, del Manchester City, a una de sus principales referencias ofensivas. La delantera puede marcar diferencias en el área rival, por lo que la defensa mexicana deberá prestar atención a sus movimientos y evitar conceder espacios.

El conjunto caribeño también cuenta con Rebecca Spencer en la portería y Drew Spence en el mediocampo, dos futbolistas con experiencia internacional. Además, Deneisha Blackwood y Trudi Carter conocen el futbol mexicano por sus respectivas etapas con Toluca y Tijuana.

Charlyn Corral es una referente no solo de la Selección Mexicana, también de la Liga MX Femenil. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuándo vuelven a jugar México y Jamaica femenil?

Después del partido en Aguascalientes, México y Jamaica se enfrentarán nuevamente el martes 13 de octubre de 2026, ahora en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este segundo compromiso cerrará la serie de amistosos de la Fecha FIFA y permitirá a Pedro López continuar con los ajustes de su equipo antes del Campeonato Concacaf W, que se disputará a finales de noviembre y principios de diciembre.

Ambos encuentros serán importantes para que el cuerpo técnico observe a sus futbolistas y defina las variantes que utilizará en la competencia regional.

Con información de EFE