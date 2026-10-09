México Femenil vs. Jamaica HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la fecha FIFA?

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la cancha este viernes 9 de octubre para enfrentar a Jamaica en el primero de dos partidos amistosos que sirven como preparación rumbo al Campeonato Concacaf W, torneo en el que buscará su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.
México tiene a jugadoras clave Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal, Charlyn Corral y Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, quienes aportan su experiencia para que el conjunto nacional encuentre su mejor funcionamiento.
Jamaica también aprovecha estos encuentros para evaluar a sus futbolistas. Las caribeñas cuentan con jugadoras que militan en el futbol europeo, entre ellas Khadija Shaw, del Manchester City, y Rebecca Spencer.
¿A qué hora juega México vs Jamaica femenil?
El partido amistoso de México y Jamaica se lleva a cabo este viernes 9 de octubre de 2026:
- Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
- Estadio: Victoria.
- Sede: Aguascalientes, Aguascalientes.
- Torneo: partido amistoso de la Fecha FIFA femenil.
El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto mexicano pruebe distintas variantes y llegue con ritmo competitivo al torneo de Concacaf, en el que estará en juego la clasificación a la próxima Copa Mundial Femenina.
¿Dónde ver México vs Jamaica femenil en vivo?
La transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil y Jamaica estará disponible en México a través de TUDN por televisión de paga y la plataforma de streaming ViX, la cual requiere de una suscripción con costo.
¿Quiénes son las figuras de México y Jamaica femenil?
La convocatoria mexicana incluye futbolistas con experiencia en competencias nacionales e internacionales. Entre ellas destaca Jacqueline Ovalle, mediocampista del Orlando Pride; Rebeca Bernal, jugadora del Manchester United, y Charlyn Corral, delantera reconocida por su trayectoria en el futbol español.
También sobresale Scarlett Camberos, quien aporta velocidad y desequilibrio en el ataque, mientras que el equipo buscará mantener el orden defensivo ante la potencia física de las jamaicanas.
Jamaica tiene en Khadija Shaw, del Manchester City, a una de sus principales referencias ofensivas. La delantera puede marcar diferencias en el área rival, por lo que la defensa mexicana deberá prestar atención a sus movimientos y evitar conceder espacios.
El conjunto caribeño también cuenta con Rebecca Spencer en la portería y Drew Spence en el mediocampo, dos futbolistas con experiencia internacional. Además, Deneisha Blackwood y Trudi Carter conocen el futbol mexicano por sus respectivas etapas con Toluca y Tijuana.
¿Cuándo vuelven a jugar México y Jamaica femenil?
Después del partido en Aguascalientes, México y Jamaica se enfrentarán nuevamente el martes 13 de octubre de 2026, ahora en el Estadio Corregidora de Querétaro.
Este segundo compromiso cerrará la serie de amistosos de la Fecha FIFA y permitirá a Pedro López continuar con los ajustes de su equipo antes del Campeonato Concacaf W, que se disputará a finales de noviembre y principios de diciembre.
Ambos encuentros serán importantes para que el cuerpo técnico observe a sus futbolistas y defina las variantes que utilizará en la competencia regional.
Con información de EFE