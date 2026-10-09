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México Femenil vs. Jamaica HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la fecha FIFA?

La Selección Mexicana Femenil mayor se enfrenta a Jamaica en un partido de preparación para los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Estos son los detalles del partido de la Selección Mexicana Femenil contra Jamaica. (Foto: Shutterstock/FMF/FJF)
Estos son los detalles del partido de la Selección Mexicana Femenil contra Jamaica. (Foto: Shutterstock/FMF/FJF)
Por Redacción

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la cancha este viernes 9 de octubre para enfrentar a Jamaica en el primero de dos partidos amistosos que sirven como preparación rumbo al Campeonato Concacaf W, torneo en el que buscará su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

México tiene a jugadoras clave Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal, Charlyn Corral y Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, quienes aportan su experiencia para que el conjunto nacional encuentre su mejor funcionamiento.

Jamaica también aprovecha estos encuentros para evaluar a sus futbolistas. Las caribeñas cuentan con jugadoras que militan en el futbol europeo, entre ellas Khadija Shaw, del Manchester City, y Rebecca Spencer.

Greta Espinoza y Scarlett Camberos, de la selección Mexicana Femenil, son dos de las referentes del equipo en el Concacaf " Qualifiers. (Foto: Cuartoscuro)
Selección Mexicana Greta Espinoza y Scarlett Camberos son dos de las referentes de la Selección Mexicana Femenil. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿A qué hora juega México vs Jamaica femenil?

El partido amistoso de México y Jamaica se lleva a cabo este viernes 9 de octubre de 2026:

  • Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Estadio: Victoria.
  • Sede: Aguascalientes, Aguascalientes.
  • Torneo: partido amistoso de la Fecha FIFA femenil.

El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto mexicano pruebe distintas variantes y llegue con ritmo competitivo al torneo de Concacaf, en el que estará en juego la clasificación a la próxima Copa Mundial Femenina.

¿Dónde ver México vs Jamaica femenil en vivo?

La transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil y Jamaica estará disponible en México a través de TUDN por televisión de paga y la plataforma de streaming ViX, la cual requiere de una suscripción con costo.

La Selección Mexicana Femenil busca su boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028. (Foto: Cuartoscuro)
Selección Mexicana femenil La Selección Mexicana Femenil tiene partidos amistosos de preparación para buscar su boleto al Mundial 2027. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quiénes son las figuras de México y Jamaica femenil?

La convocatoria mexicana incluye futbolistas con experiencia en competencias nacionales e internacionales. Entre ellas destaca Jacqueline Ovalle, mediocampista del Orlando Pride; Rebeca Bernal, jugadora del Manchester United, y Charlyn Corral, delantera reconocida por su trayectoria en el futbol español.

También sobresale Scarlett Camberos, quien aporta velocidad y desequilibrio en el ataque, mientras que el equipo buscará mantener el orden defensivo ante la potencia física de las jamaicanas.

Jamaica tiene en Khadija Shaw, del Manchester City, a una de sus principales referencias ofensivas. La delantera puede marcar diferencias en el área rival, por lo que la defensa mexicana deberá prestar atención a sus movimientos y evitar conceder espacios.

El conjunto caribeño también cuenta con Rebecca Spencer en la portería y Drew Spence en el mediocampo, dos futbolistas con experiencia internacional. Además, Deneisha Blackwood y Trudi Carter conocen el futbol mexicano por sus respectivas etapas con Toluca y Tijuana.

Charlyn Corral fue campeona de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. (Foto: Cuartoscuro)
Charlyn Corral es una referente no solo de la Selección Mexicana, también de la Liga MX Femenil. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuándo vuelven a jugar México y Jamaica femenil?

Después del partido en Aguascalientes, México y Jamaica se enfrentarán nuevamente el martes 13 de octubre de 2026, ahora en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este segundo compromiso cerrará la serie de amistosos de la Fecha FIFA y permitirá a Pedro López continuar con los ajustes de su equipo antes del Campeonato Concacaf W, que se disputará a finales de noviembre y principios de diciembre.

Ambos encuentros serán importantes para que el cuerpo técnico observe a sus futbolistas y defina las variantes que utilizará en la competencia regional.

Con información de EFE

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