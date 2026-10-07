‘Tala’ Rangel minimiza sus errores en el México vs. EU: ‘Se ha hecho más escándalo de lo que realmente es’

Raúl ‘Tala’ Rangel minimizó los errores que tuvo en la portería durante el México vs. Estados Unidos tras la primera convocatoria de Rafa Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

No fue una buena Fecha FIFA para México, pues disputó cuatro partidos en los que obtuvo dos empates (Colombia y Perú) y dos derrotas (Estados Unidos y Chile).

La designación del ‘Káiser’ ilusionaba a los aficionados al tratarse de una transición con continuidad en un proyecto deportivo, pues Márquez fue auxiliar en el Mundial 2026 de Javier ‘Vasco’ Aguirre, actual DT del Valencia en LaLiga de España.

Y es que México tuvo una Copa del Mundo por encima de las expectativas: transitó con paso perfecto en cuatro partidos hasta los octavos de final, donde Inglaterra venció a México por la mínima en el Estadio Banorte.

‘Tala’ Rangel fue el portero titular en los cinco juegos de la Selección Mexicana e, incluso, tuvo intervenciones clave; sin embargo, fue señalado por aficionados y prensa especializada como uno de los principales responsables de la derrota del Tri en el Clásico de la Concacaf.

'Tala' Rangel se afianzó como el portero de la Selección Mexicana tras la lesión de Luis Ángel Malagón que lo dejó fuera del Mundial. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM (Mireya Novo)

¿Qué dijo Raúl Rangel sobre sus errores ante Estados Unidos?

El portero de Chivas, quien fue sustituido por Álex Padilla en la derrota de México vs. Chile, dijo sentirse ‘tranquilo’ en declaraciones a la prensa deportiva tras su llegada de Estados Unidos a Guadalajara y aseguró que equivocarse forma parte de su trabajo.

“A final de cuentas, (me siento) tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma”, expresó.

El ‘Tala’ también minimizó el peso de sus equivocaciones deportivas y las implicaciones que tuvieron en el resultado: “Se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. A final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y me quedo con eso”.

El portero mexicano también aseguró que, pese a los errores, cuenta con el respaldo del seleccionador Rafa Márquez: “Un respaldo y es algo que se aprecia de parte de tu director técnico”, explicó antes de abandonar el aeropuerto de Guadalajara.

Rangel fue el portero del Mundial 2026 pese a la presencia de Memo Ochoa en la convocatoria. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles fueron los errores que tuvo el ‘Tala’ Rangel ante Estados Unidos?

La primera equivocación clara de ‘Tala’ Rangel llegó en la jugada del primer gol de Estados Unidos: Giovanni Reyna recibió un gran pase en profundidad y, tras llevarse a Erik Lira por velocidad, mandó un centro raso que Rangel no pudo retener.

Tras chocar con el pie del portero mexicano, el balón quedó a la deriva para que el joven Julian Hall, de 18 años, únicamente empujara el balón a las redes.

El segundo error de Rangel provocó el 2-0. En una jugada en campo propio, ‘Tala’ recibió el balón afuera del área. En su intento por tocarla con un compañero, la cedió para Cavan Sullivan, quien hizo un gran tiro elevado y consiguió el tanto.

El tercer gol cayó tras un fallo puntual de Diego Campillo, quien no atacó el balón en un pase comprometido de Álvaro Fidalgo. Esto dejó a Malik Tillman en posición ideal para sacar un potente disparo y vencer al ‘Tala’.