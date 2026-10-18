Javier Aguirre tiene encontronazo con afición de Valencia: ‘¡No hay delanteros!’

Javier Aguirre protagonizó un intercambio de palabras con un aficionado durante el empate del Valencia ante el Athletic Club. (Foto: EFE/Manuel Bruque).

El regreso de Javier ‘Vasco’ Aguirre a LaLiga no ha estado acompañado de victorias. El entrenador mexicano continúa en busca de su primer triunfo al frente del Valencia, un equipo que permanece en puestos de descenso y que tampoco pudo celebrar ante el Athletic Club en Mestalla.

Aunque el Valencia de Javier Aguirre consiguió mantener su portería a cero, el empate provocó reclamos desde las gradas. La tensión alcanzó al propio estratega mexicano, quien protagonizó un intercambio de palabras con un aficionado que cuestionó sus decisiones durante los últimos minutos del encuentro.

La reacción de Javier Aguirre con la afición de Valencia

Durante el empate sin goles frente al Athletic Club, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, un espectador reclamó al técnico mexicano que incorporara más delanteros para buscar la victoria.

Ante la insistencia del aficionado, Javier Aguirre respondió: “¡No hay, no hay!”, una frase que acompañó con gestos desde el área técnica.

Los reclamos surgieron cuando el entrenador preparaba sus últimas modificaciones. Parte de la grada esperaba el ingreso del canterano Aimar Blázquez, una de las alternativas ofensivas disponibles en el banquillo, pero el futbolista permaneció como suplente.

En cambio, Aguirre apostó por el defensor Jesús Vázquez y el mediocampista Filip Ugrinic. Ambos ingresaron por José Luis Gayà, al minuto 74, y Guido Rodríguez, al 86, respectivamente.

La ausencia de Aarón Martín también provocó cuestionamientos entre los seguidores valencianistas. El centrocampista, considerado uno de los jóvenes destacados durante la gestión de Carlos Corberán, todavía no ha disputado minutos desde la llegada del entrenador mexicano.

“Los novatos te ayudan, pero esperas a los grandes. Los chavales cuentan. Otorbi está dando lo máximo y varios entrenan conmigo. Cuando el equipo está bien es mejor que aparezcan. Cuando el equipo está mal, no puedes tirar a los jóvenes a los leones. Son decisiones de entrenador”, declaró ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

Uno de los juveniles que sí ha recibido oportunidades es David Otorbi, quien ingresó durante la segunda mitad frente al Athletic Club y participó en varias aproximaciones ofensivas.

Aguirre está satisfecho con los empates: ‘Se van rabiosos, eso me gusta’

Javier Aguirre defendió los resultados del Valencia en sus primeros dos compromisos como entrenador: el empate 2-2 ante el Racing de Santander y el 0-0 frente al Athletic Club.

“No jugamos bien, el rival nos sometió, tanto en Santander como hoy fueron mejores en la primera parte. No encontramos las soluciones. Eso pasó. Lo intentamos pero fueron mejores en ambos partidos. Luego pudimos hacer ajustes, los cambios salieron muy bien al campo. Ambos empates me parecen justos, pudimos haber ganado, pero no ganamos. Es fútbol”, expresó a la prensa.

El Valencia de Javier Aguirre empató sin goles ante el Athletic Club en la novena jornada de LaLiga. (Foto: EFE/Manuel Bruque)

Aguirre recordó que el Valencia llegaba de tres derrotas consecutivas en Mestalla, por lo que consideró favorable haber conseguido un punto ante el Athletic.

“Por lo menos sacamos un empate con sabor bueno, por las últimas sensaciones”, comentó el entrenador, quien también reconoció el trabajo del guardameta rival, Unai Simón.

El Valencia registró 16 disparos, cuatro de ellos a portería, pero ninguno terminó en gol. Aguirre aseguró que la falta de contundencia no es, por ahora, su principal preocupación.

“Entre el portero y nuestros fallos, nos faltó gol pero no estoy preocupado. Estoy más preocupado por defender bien en bloque medio. Ojalá encontremos un equilibrio en los 90 minutos”, señaló.

El mexicano incluso recurrió al ejemplo de Rafael Nadal para explicar la importancia de practicar la definición: “Rafa Nadal pegaba todos los días ocho horas, hacemos mucho trabajo de finalización y lo han hecho bastante bien, hoy no quiso entrar, el rival también defiende bastante bien”.

También destacó la inconformidad de sus jugadores por no haber conseguido los tres puntos en casa: “Lo vieron cerca, se van rabiosos, eso me gusta, que no se conformen con un empate en casa. Me gusta que están ‘enojadillos’ porque sintieron que en ambos partidos pudieron ganar”.

El técnico resumió las tareas pendientes del Valencia en tres objetivos: “Hay que seguir trabajando, el equipo está entendiendo que hay que correr mucho, jugar bien y ganar. La primera la cumplimos, la segunda jugamos bien a ratos y la tercera estamos en el camino”.

¿Cómo va el Valencia de Javier Aguirre en LaLiga?

El Valencia continúa en puestos de descenso de LaLiga después de nueve jornadas. La llegada de Javier Aguirre ha permitido interrumpir la serie de derrotas, aunque el equipo todavía no consigue ganar bajo su dirección.

En sus primeros dos encuentros, el mexicano ha sumado dos puntos de seis posibles, con dos goles a favor y dos en contra.

En su debut frente al Racing de Santander, Dani Raba adelantó al Valencia apenas al minuto 2, pero el conjunto local remontó el marcador. David Otorbi, tras una asistencia de Javi Guerra, consiguió el empate definitivo al minuto 65.

Contra el Athletic Club, el Valencia tuvo dificultades durante la primera mitad, aunque consiguió generar oportunidades después del descanso. Una de las más claras llegó al minuto 70, cuando Unai Simón detuvo un disparo de Javi Guerra.

Más allá de los resultados recientes, la falta de gol del Valencia en Mestalla representa uno de los principales problemas del club.

El conjunto valencianista ha marcado únicamente dos goles en sus primeros cinco partidos como local, una cifra que iguala su peor registro anotador en ese periodo desde la temporada 1969-1970, hace 56 años.

Su balance ofensivo en Mestalla durante la presente campaña es el siguiente:

Con información de EFE.