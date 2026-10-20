PSG vs. Barcelona HOY: ¿Dónde ver la jornada 3 de la Champions League?

París recibe a Barcelona en la Jornada 3 de Champions League (Fotoarte: El Financiero / Créditos: UEFA, Shutterstock, PSG, FC Barcelona).

FC Barcelona visita al París Saint-Germain en uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de Champions League. Ambos clubes llegan invictos en la competencia con dos victorias en la fase liga y con la posibilidad de medir su nivel frente a un rival directo en cuanto a candidatos por el título.

La cartelera de este martes incluye además a equipos de gran popularidad como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund sobre la cancha en la competencia de clubes más atractiva del mundo.

¿Cuándo y dónde ver el PSG vs. Barcelona de la Champions League?

París Saint-Germain recibe al Barcelona este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, en París. El partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión estará disponible por HBO Max y TNT:

Partido : PSG vs. FC Barcelona

: PSG vs. FC Barcelona Instancia : Jornada 3 de la fase liga de la Champions League

: Jornada 3 de la fase liga de la Champions League Fecha : Martes 20 de octubre de 2026

: Martes 20 de octubre de 2026 Horario : 13:00 horas, tiempo del centro de México

: 13:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Parque de los Príncipes, París, Francia

: Parque de los Príncipes, París, Francia Transmisión: HBO Max y TNT

¿Cómo llegan PSG y Barcelona al partido de Champions League?

Barcelona afronta la visita con una racha de once victorias en once partidos, además de 48 goles anotados por apenas 11 recibidos. En la Champions ya goleó al Feyenoord por 5-1 y al Galatasaray por 4-1.

Sin embargo, el entrenador Hansi Flick tendrá que resolver dudas en defensa por las bajas de Andreas Christensen y Eric García, mientras Gerard Martín llegó a la convocatoria tras ser sustituido por precaución ante el Betis.

En conferencia de prensa previa al juego, Flick restó importancia a las ausencias y afirmó que el equipo debe aceptarlas. También describió el encuentro como una prueba para medir el momento del Barcelona, no como un partido definitivo. El técnico destacó la importancia de mantener la confianza y controlar el balón ante un rival que considera entre los mejores de los últimos años.

El mediocampista Pedri coincidió con su entrenador: “El que tenga el balón decantará el partido de su lado”, dijo el mediocampista, citado por EFE. También elogió a Vitinha, a quien consideró uno de los mejores jugadores en su posición, y aseguró que el Barcelona quiere mantener su buena dinámica.

Del lado parisino, Luis Enrique espera que su equipo impida que Lamine Yamal sea tarscendente. “La mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón”, señaló el estratega, de acuerdo con EFE.

El entrenador español considera que el Parque de los Príncipes puede darle una ventaja al PSG por el apoyo de la afición, aunque anticipó un duelo cerrado entre dos equipos con estilos similares.

Vitinha elogió al atacante del Barcelona, pero advirtió que el reto no se limita a marcarlo: el rival cuenta con un mediocampo de gran calidad.

¿Dónde ver el resto de la jornada 3 de la Champions League?

La programación de la Jornada 3 en Champions League incluye nueve partidos para este martes. Estos son los horarios del centro de México y las opciones de transmisión para cada encuentro: