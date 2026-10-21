Hijo de Fishman amenaza con hacer ‘package piledriver’ a otro réferi tras la muerte de ‘Búho’

Hijo de Fishman participó en una función en la Arena San Juan Pantitlán, donde compitió contra Rokambole Jr. y Macuarro. (Foto: Cuartoscuro/captura de pantalla).

Luego de ser detenido por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘Búho’, Hijo de Fishman volvió a los cuadriláteros para retomar una profesión con una larga tradición en su familia.

No obstante, su regreso a la lucha libre se vio envuelto en una polémica luego de que, durante una reciente función, amenazara con aplicarle un ‘package piledriver’ al réferi Robert Chacón, quien participaba en la pelea.

La maniobra generó controversia debido a que fue la misma que Hijo de Fishman aplicó a Germán Pineda, ‘Búho’. Tras recibir la llave, el réferi quedó inmóvil sobre la lona y, poco después, se informó de su fallecimiento. Por estos hechos, el luchador fue detenido y señalado por presunto homicidio culposo.

¿Qué pasó durante la pelea de Hijo de Fishman?

El pasado fin de semana, Hijo de Fishman se presentó en la Arena San Juan Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde hizo equipo con Fresero Jr. para enfrentarse a Rokambole Jr. y Macuarro.

El enfrentamiento comenzó como cualquier otro; sin embargo, conforme avanzó la pelea, aumentó la intensidad e incluso se utilizaron otros elementos, como una silla y la puerta de un automóvil.

Cuando la pelea estaba en su punto máximo, Hijo de Fishman tomó al réferi Robert Chacón y lo sometió para iniciar la polémica maniobra conocida como ‘package piledriver’, una variante del ‘martinete’.

Esta no es la primera vez que Hijo de Fishman involucra a los réferis en las peleas, ya que lo hizo en otras ocasiones desde su regreso tras su detención. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

La técnica consiste en sujetar las piernas del oponente, levantarlo con la cabeza hacia abajo y dejarlo caer sentado sobre la lona. Se trata de una maniobra considerada peligrosa en la lucha libre.

Aunque Hijo de Fishman comenzó a acomodar a Robert Chacón para aplicarle el castigo, finalmente no lo hizo. Al escuchar los abucheos del público, el luchador soltó al réferi e hizo un ademán para indicar que no realizaría la maniobra.

Esta no es la primera ocasión en que Hijo de Fishman protagoniza un incidente con un réferi desde que regresó a la lucha libre tras su detención. Durante una función en Tecámac, también intentó aplicarle una llave a otro árbitro.

Sin embargo, en esa ocasión, el réferi logró zafarse de la maniobra y salió corriendo del cuadrilátero.

¿Qué dijo Hijo de Fishman tras la muerte del réferi ‘Búho’?

Tras la muerte del réferi ‘Búho’, Hijo de Fishman fue detenido y señalado por presunto homicidio culposo. No obstante, quedó en libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia.

En una entrevista reciente, el luchador aseguró que, cuando fue esposado para ser presentado ante el Ministerio Público, el hijo menor del réferi se acercó para conversar con él.

“Él me dijo: ‘Señor, no se preocupe, son gajes del oficio. Mi papá amaba la lucha libre y son accidentes que pasan. Culpa suya no fue’. Fue lo que me dijo”, comentó Hijo de Fishman en una entrevista con De Primera Mano.

Además, aseguró que el acuerdo reparatorio se logró porque la familia de Germán Pineda, ‘Búho’, era consciente de que él no había actuado de manera intencional, por lo que el luchador fue puesto en libertad.

Durante la conferencia de prensa que ofreció, Hijo de Fishman aseguró que, a pesar de todo, no está tranquilo con lo ocurrido: “No me siento bien para nada. Es algo que, pues, jamás me va a hacer sentir bien”, comentó.