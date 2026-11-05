Semana 9 de la NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver todos los partidos desde México?

Estos son todos los juegos de la semana 9 de la NFL, así como lo detalles de su transmisión y el horario. (Foto: Shutterstock/NFL)

La temporada 2026 de la NFL continúa con la Semana 9, que tendrá actividad desde este jueves 5 y hasta el lunes 9 de noviembre. Durante estos días se juegan 15 partidos, con encuentros que incluyen a equipos como los Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers y Buffalo Bills.

La jornada comienza con el enfrentamiento entre los Jacksonville Jaguars y los Baltimore Ravens, mientras que el cierre estará a cargo de los Minnesota Vikings y los Bills, en el Monday Night Football.

Kansas City Chiefs juegan contra los Jets en la semana 9 de la NFL. (Foto: EFE) (CAROLINE BREHMAN/EFE)

¿Qué equipos descansan en la Semana 9 de la NFL 2026?

Como ocurre durante la temporada regular, algunos equipos tendrán una semana de descanso antes de regresar a la actividad. Para esta novena jornada, los conjuntos que no tienen actividad son los Pittsburgh Steelers, de Aaron Rodgers, y Tennessee Titans.

Los Steelers llegan a esta pausa después de ocho partidos, mientras que Tennessee también tendrá oportunidad de recuperar jugadores y preparar su siguiente compromiso.

NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Semana 9 en México?

La Semana 9 tendrá encuentros distribuidos entre jueves, domingo y lunes. El domingo será el día con mayor actividad, con 13 partidos programados, mientras que el jueves y el lunes tendrán un encuentro cada uno.

La cartelera del domingo tendrá varios encuentros atractivos. Entre ellos destaca el duelo divisional entre los Jets y los Chiefs, además del choque entre los Green Bay Packers y los New England Patriots.

Otro de los partidos que puede llamar la atención es el de los Raiders contra los 49ers. Para cerrar el domingo, los Buccaneers visitarán a los Bears en el Sunday Night Football.

La actividad terminará el lunes con el enfrentamiento entre Buffalo y Minnesota. Estos son los horarios y las opciones de transmisión para seguir los partidos desde México:

Bengals vs. Falcons: La NFL llega a Madrid en la Semana 9

La NFL tendrá presencia internacional durante la Semana 9 de la temporada 2026 con el enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

El encuentro forma parte de la serie de partidos internacionales de la liga, que busca acercar el futbol americano a aficionados de otros países. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 8:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo es el Super Bowl 2027?

El Super Bowl LXI, que definirá al campeón de la temporada 2026 de la NFL, se lleva a cabo el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La edición número 61 del partido por el trofeo Vince Lombardi tendrá lugar el Día del amor y la amistad. El juego enfrenta a los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC).

El encuentro se jugará en el estadio de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, recinto que volverá a recibir el partido más importante del futbol americano después de albergar el Super Bowl LVI en 2022.