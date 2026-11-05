AMDA pide a Sheinbaum exentar a agencias automotrices de límite fiscal; 70 mil empleos están en riesgo

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum emitir un decreto de facilitación fiscal que permita exentar a las agencias del límite de 96.6 por ciento en las deducciones de gastos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) previsto para 2027, ante el elevado riesgo que existe del cierre de hasta mil agencias distribuidoras.

“Solicito al gobierno de México, específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la emisión de un decreto de facilitación fiscal para evitar el cierre de empresas y el despido masivo, basándose en el diálogo mantenido con la SHCP y el SAT para buscar una resolución”, pidió Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

Alertó que, de no impulsar la medida solicitada, el sector automotor corre el riesgo de cerrar alrededor de mil agencias y la pérdida de 70 mil empleos directos, debido a que las empresas tendrían que pagar impuestos sobre utilidades que no necesariamente obtuvieron.

“En nuestro sector nadie compra sin pedir una factura por su vehículo”, subrayó el directivo, al explicar que la distribución automotriz es una actividad altamente fiscalizada y regulada, por lo que no requiere medidas adicionales.

¿Qué aprobó la Cámara de Diputados?

Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reserva para excluir del límite de deducciones a las armadoras en sus depósitos en recintos fiscales, así como a distribuidores de diésel y gasolinas, las agencias automotrices quedaron fuera de ese beneficio.

En este sentido, Rosales consideró que las distribuidoras comparten con esos sectores características como bajos márgenes de utilidad y altos niveles de fiscalización, por lo que reclamó un tratamiento equivalente.

“Las distribuidoras operan con un único proveedor principal, que son las armadoras, lo que facilita el control tributario y reduce la evasión fiscal”, aseguró Rosales Zárate.

El representante empresarial sostuvo que la medida también tendría consecuencias más amplias para la economía, pues el sector genera alrededor de 180 mil empleos y contribuye a la recaudación de impuestos federales, estatales y municipales.