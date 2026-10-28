Senado aprueba cambios al ISR y aumentos en cuotas de servicios y trámites para 2027

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo particular la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027 (FOTO: CUARTOSCURO)

El Senado retornará a la Cámara de Diputados la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de aprobar una reserva que exenta a la producción automotriz de la limitación de deducciones aplicable a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.

Durante la votación del martes 27 de octubre en el pleno, también fueron aprobadas la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, presentó la reserva para modificar el artículo 78E. Argumentó que la equidad tributaria no obliga a tratar de la misma manera actividades económicamente distintas.

La propuesta busca establecer una modificación para otorgar claridad y certeza para mitigar impactos para el sector automotriz y de autopartes, brindando certidumbre a las inversiones automotrices.

Destacó que su operación es similar a otras industrias manufactureras que sí estaban incluidas.

Se agregó una excepción para actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente.

“Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos”.

Durante la sesión, el oficialismo también pasó sin cambios la Ley de Derechos, que trae aumentos en cuotas de determinados servicios que presta el Estado, y la actualización del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como las cuotas de derechos de visitantes para actividades remuneradas, en los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola y en las correspondientes al uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.

Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó que Hacienda “quiera recaudar mediante la ley de derechos”, y suban también cuotas para “trámites médicos; vamos a encarecer la salud”.

Sobre la Ley de Ingresos, que también fue aprobada sin cambios en el pleno, la oposición coincidió en lo grave del nivel de endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.

“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, dijo el panista Antonio Martín del Campo.