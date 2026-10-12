Aprueban en comisión la Ley de Derechos 2027: Hacienda prevé recaudar 177 mil 185.9 MDP

La Comisión de Hacienda aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Derechos 2027. (Foto: Diputados del PT)

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Federal de Derechos de 2027, con 27 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.

De ser avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, en esta misma semana, la Ley Federal de Derechos permitirá recaudar 177 mil 185.9 millones de pesos para la Secretaría de Hacienda durante el próximo año.

Esta ley establece los cobros por los servicios que presta el Estado, así como por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, algunos de los cuales los ajustó al alza.

¿Por qué la oposición votó en contra de la Ley Federal de Derechos?

El diputado del PRI Christian Castro Bello criticó el dictamen al señalar el aumento de 983 a mil 334 pesos en el derecho migratorio para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, equivalente a casi 37 por ciento. También rechazó el alza de más de 52 por ciento en el costo del convenio de renuncia para que extranjeros adquieran inmuebles fuera de la zona restringida, que pasaría de 5 mil 252 a 8 mil pesos.

Castro Bello advirtió que los incrementos en servicios sanitarios, navegación aérea y autorizaciones ambientales elevarán los costos de operación de las empresas y podrían trasladarse a los consumidores.

Como ejemplo, señaló el aumento de 41.42 por ciento en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de Cofepris, así como alzas de 10 por ciento en diversas cuotas de navegación aérea.

También cuestionó las nuevas obligaciones sobre medidores de agua y las sanciones por incumplimiento, al considerar que deben establecerse condiciones claras y plazos adecuados.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez advirtió que los incrementos de más de 700 y hasta mil por ciento en algunos derechos no corresponden al costo real de los servicios gubernamentales y podrían trasladarse a los consumidores y las familias mexicanas. Por ello, justificó el voto en contra del dictamen de su partido.

Morena defiende la Ley Federal de Derechos

La diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco defendió los incentivos para ampliar la conectividad digital, entre ellos una reducción de 12 por ciento en los derechos por el uso de bandas clave del espectro radioeléctrico y exenciones de hasta 100 por ciento en zonas prioritarias y carreteras.

Explicó que estas medidas buscan atraer inversión privada para extender las redes 5G y llevar internet de calidad a comunidades alejadas, en coordinación con la Ley de Economía Digital. También rechazó que la propuesta contemple aumentos en el costo de los pasaportes mexicanos o en la tarifa de uso aeroportuario (TUA).

El diputado de Morena Luis Humberto Fernández defendió la reforma al señalar que permitirá el acceso gratuito a 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas. En materia ferroviaria, respaldó una tasa de 3 por ciento sobre los ingresos de las concesiones con más de 15 años de operación, mientras que las nuevas inversiones pagarían medio punto porcentual.