Diputados de Morena, sin chance de festejar

La orden ayer del líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue contundente: “Si no terminamos el debate y la votación del dictamen que reforma la Ley de Derechos de Autor, nadie debería ir” al festejo de los XV años del partido en el Auditorio Nacional. “Prefiero que me regañe la dirigencia a que me regañe la población, no me preocupa el festejo; que nos disculpe la presidenta Ariadna Montiel y la gente que organizó el evento”, remarcó. Y al final no fueron. Anunció Monreal en tribuna que no acudirían y se quedaron al debate.

Y los senadores, en lujosos autobuses ¡guindas!

Mientras los diputados morenistas se quedaron como novias de pueblo, vestidos y alborotados, los senadores sí pudieron llegar a la fiesta. Elegantes, en lujosos autobuses ¡guindas! arribaron en tiempo y forma al Auditorio Nacional, encabezados por su coordinador Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez. Todos con boleto en mano que mostraban alegres, “15 aniversario, pueblo, pueblo, pueblo”. El mismo que los diputados tuvieron que regresar por no poder acudir.

PAN y MC se cuelgan de Grecia

Entripado berrinche hicieron ayer diputados del PAN y MC en San Lázaro contra los reporteros que cubren las actividades legislativas. Llevaron a Grecia Quiroz, viuda del exedil de Uruapan, Carlos Manzo, para exigir, en un “punto de acuerdo”, que su asesinato sea atraído por la FGR. Pero cuando se le preguntó a la hoy alcaldesa si estaría pensando ir como candidata de estos partidos al gobierno de Michoacán, la naranja Ivonne Ortega y el panista Germán Martínez le ordenaron no responder, reclamaron a los periodistas “falta de respeto” y levantaron la conferencia a pesar de que Grecia sí quería hablar.

Suspenden clases en Prepa 1 tras zafarrancho

Los hechos de violencia registrados ayer en la Prepa 1 de la UNAM, que dejaron un estudiante herido, prendieron los focos rojos. Y es que un conjunto de demandas estudiantiles mal resueltas ya escaló a la toma de las instalaciones ubicadas en Xochimilco. Para calmar los ánimos, las autoridades decidieron suspender las clases para hoy y extender su ofrecimiento de instalar una mesa de diálogo con alumnos para atender sus peticiones, consistentes en mayor seguridad en las afueras del plantel, mantenimiento de los baños y atención a denuncias de acoso. Pero a la par pidieron denunciar a los violentos que irrumpieron en sus instalaciones. ¡Cuidado, que se miren en el espejo de Francia!

Y en la ‘Voca’ 5 reportan detonación de petardos

Y mientras tanto, en el CECyT (vocacional) 5 del IPN también se vivieron momentos de tensión luego de que se reportó el estallido de al menos tres petardos dentro del plantel, en la colonia Centro, lo que obligó al desalojo momentáneo. Al lugar arribaron policías de la SSC-CDMX para atender la emergencia, y fueron los uniformados quienes certificaron que no hubo heridos y, al final, tampoco detenidos. Es momento para que las autoridades politécnicas pongan mayor atención y se evite una tragedia.

Delgado dice que becas son regalo de CSP… y se la perdonan

La Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE de no iniciar un procedimiento sancionador contra Mario Delgado, titular de la SEP, por afirmar que la beca Rita Cetina es dinero que “les manda la presidenta” Sheinbaum a los estudiantes, conducta que MC denunció incurre en uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como por promoción personalizada atribuida a la mandataria. Con el aval, Delgado podrá seguir refiriéndose a las becas como dinero que da la presidenta.