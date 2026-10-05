Diputados del PAN denuncian a Marina del Pilar ante FGR por presunta relación con crimen organizado

Los diputados panistas presentaron la denuncia contra Marina del Pilar Ávila ante la FGR.

El diputado federal César Damián Retes interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por los supuestos delitos de asociación delictuosa, colusión con servidores públicos, lavado de activos, entre otros.

“Marina del Pilar le debe una explicación a las familias bajacalifornianas. Semana a semana salen a la luz pruebas nuevas que indican cómo estos delitos se cometieron desde el gobierno del Estado que ella encabeza”, refirió el diputado federal César Damián Retes.

Acompañado por sus compañeros Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana, los panistas señalaron que en empresas como Vida Orgánica se desviaron aparentemente recursos, se lavó dinero y se mantuvo relación con el narcotráfico.

Además, presumen que la actual mandataria estatal se vio beneficiada económicamente con acciones de Vida Orgánica, mismas que recientemente donó.

El grupo de diputados del blanquiazul aseguró que hay suficientes pruebas para que la FGR inicie con la apertura de una carpeta de investigación.

De igual manera que arremetió contra Marina del Pilar, el diputado Retes criticó la falta de eficiencia por parte de la Fiscalía General de la República, a la cual dijo hay que ayudarla llevando pruebas.

“Desgraciadamente quien encontró las fosas clandestinas fueron las familias de los desaparecidos, quien encontró a Amílcar Olán en Suiza fue un periodista, quien encontró las empresas que lavan dinero del cártel fue la OFAC y no la Fiscalía, por ello hoy le entregamos la evidencia pública”, enfatizó Retes.

¿Qué señalamientos acumula Marina del Pilar?

Desde que le retiraron la visa para cruzar a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California le comenzó una serie de anomalías que no se han ido resolviendo y, por el contrario, la entidad es el estado donde más visas han quitado a funcionarios.

Entre los que figuran en la lista está el exesposo de Marina Del Pilar, Carlos Torres Torres, quien fungió en la actual administración como coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.

Hace apenas unos días Torres Torres fue incluido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en un listado de supuestos operadores y empresas que tuvieron relación con el Cártel de Sinaloa, en específico la facción de ‘Los Mayitos’; estos últimos ubicados en Baja California en el Valle de Mexicali.

Por último, los diputados volvieron a hacer énfasis en que la gobernadora debe separarse del cargo, toda vez que su atención y preocupación se centra en sostener su defensa o que le regresen su visa y no así, en la mejora de la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.