¿Tu auto es Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o FIAT? Córrele a la agencia porque hay llamado a revisión

La campaña contempla ciertos vehículos de los años modelo 2003 a 2016. No todos los automóviles de ese periodo están necesariamente incluidos.

Si tienes un vehículo Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o FIAT, es importante que revises si está incluido en alguno de los llamados a revisión de Stellantis, particularmente en la campaña relacionada con los infladores de bolsas de aire Takata, que contempla unidades de distintos años modelo.

A través del portal de Mopar México, la marca de posventa de Stellantis, los propietarios pueden consultar si su automóvil requiere alguna revisión o reparación mediante el Número de Identificación Vehicular (VIN).

La campaña Takata está relacionada con una posible falla en los infladores de las bolsas de aire del conductor y del pasajero. De acuerdo con la información de Mopar, en 2015 y 2016, Takata Corporation informó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) sobre una posible condición que podía afectar estos componentes.

Como medida preventiva, algunos vehículos de los años modelo 2003 a 2016 de las marcas Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep y RAM fueron incorporados a un programa de servicio para sustituir las piezas necesarias.

¿Cómo saber si mi auto Chrysler, Dodge, Jeep, FIAT o RAM tiene un llamado a revisión?

Para verificar si tu vehículo está incluido en alguna campaña de revisión, debes ingresar al portal de Mopar México y realizar una consulta con el Número de Identificación Vehicular (VIN).

Este código permite identificar tu automóvil y conocer si tiene alguna reparación pendiente. En caso de que aparezca dentro de una campaña, los distribuidores realizarán el reemplazo de los componentes necesarios sin costo para los propietarios.

Puedes consultar el estado de tu vehículo en el siguiente enlace: Mopar México: Llamados a revisión.

¿Qué marcas están incluidas en los llamados a revisión?

Stellantis informó que verifica constantemente las condiciones de los vehículos de sus distintas marcas para identificar posibles situaciones que requieran atención.

Entre las marcas que aparecen en el portal de Mopar México están:

Chrysler.

Dodge.

FIAT.

Jeep.

RAM.

Alfa Romeo.

La compañía explica que los llamados a revisión son acciones de la industria automotriz para implementar mejoras en los vehículos y mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento.

En el caso de los propietarios de vehículos de flotilla que deseen consultar si sus unidades tienen alguna campaña pendiente, Mopar solicita enviar un correo electrónico a atencionalcliente@cac.stellantis.com, con el VIN de cada automóvil en un archivo de Excel.

De esta manera, los propietarios pueden verificar si sus vehículos necesitan alguna intervención y, en caso necesario, acudir a un distribuidor para recibir la atención correspondiente.