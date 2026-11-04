Encuesta Citi perfila cierre de año positivo con crecimiento para la economía mexicana

La economía mexicana registrará un mejor desempeño al cierre de este año. Incluso, este dinamismo se prolongará hasta 2027, de acuerdo con estimaciones de la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

Tras darse a conocer que la economía creció 3.2 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de este año, la proyección de los analistas para el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a 1.8 por ciento para este año, desde 1.4 por ciento previsto en la última encuesta.

El rango para dicha estimación va de 0.9 por ciento a 2.1 por ciento, en el que la institución financiera más pesimista es Bx+ y la más optimista es GBM. “Para 2027, los participantes esperan un crecimiento del PIB de 1.9 por ciento, superior al 1.8 por ciento anterior, con un rango de estimados de 1.2 a 2.3 por ciento”.

¿Cuál es la proyección para el peso?

La Encuesta Citi de Expectativas también reveló que las proyecciones para el peso se debilitaron, ya que los analistas esperan que el tipo de cambio se ubique en 18.50 pesos por dólar al cierre de 2026, desde las 18.20 unidades que se esperaban en la edición previa del documento.

Las previsiones para este año abarcan un rango desde los 16.80 hasta los 19 pesos por dólar. En tanto, para el cierre de 2027 la proyección es que alcance un nivel de 19 pesos por dólar, desde las 18.60 unidades que se esperaban hace una quincena, con un rango de 17.00 a 19.90 pesos por dólar.

Sobre la inflación, la perspectiva es que cierre este año en 3.90 por ciento, sin cambio respecto a la última publicación. Del mismo modo, la estimación para el componente subyacente se mantuvo en 3.80 por ciento.

“Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general descendió a 3.85 por ciento, desde 3.86 por ciento. Para el componente subyacente, aumentó marginalmente a 3.81 por ciento, desde 3.80 por ciento. La expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2028–32 es de 3.70 por ciento, cinco puntos base menor respecto a la encuesta anterior”, expuso.

¿Qué pasará con las decisiones de Banxico?

Finalmente, de los 36 encuestados en la encuesta, un total de 20 no esperan ningún movimiento en la próxima reunión de decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), por lo que el nivel de 6.50 por ciento que está actualmente permanecería por cuarta ocasión consecutiva.

Otros seis sí anticipan un recorte para la reunión del jueves 5 de noviembre, entre ellos Bankaool, Barclays, Bradesco BBI, Finamex, Itau BBA y UBS. El nivel del ajuste a la baja sería de 25 puntos base; mientras que 10 esperan un movimiento durante 2027.

“Para el cierre de 2027, la expectativa es de 6.50 por ciento, con estimados que van de 7.25 por ciento a 6.0 por ciento”, concluyó.